Realitzen pintades als Banys Àrabs del Raval del segle XI de Xàtiva

Els banys àrabs del Raval de Xàtiva, datats del segle XI, han patit l'acció dels vàndals i han aparegut diverses pintades en algunes de les seues parets. Aquesta agressió ha sigut denunciada pel Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural, que també ha criticat les condicions en les quals es troba aquest enclavament històric de la ciutat.

Així recorden que l'Ajuntament de Xàtiva manté “tancats al públic, abandonats i sense un manteniment regular i adequat” aquests banys àrabs que tenen al voltant de 1.000 anys, i considerats com el millor exemple de banys àrabs existent en la Comunitat Valenciana. Afirmen així que, des que s'habilitara l'actual espai de conservació, no s'ha establit un règim de visita amb un horari i uns dies predeterminats, anunciats ja en 2011.

D'altra banda recorden que el propi ajuntament va anunciar en 2014, que Xàtiva anava a sol·licitar la seua declaració com Bé d'Interés Cultural“. Es va proposar incoar el procediment de declaració del jaciment com Bé d'Interés Cultural, però en el mateix 2014 aquest procediment va quedar paralitzat. També va ser proposat com Bé de Rellevància Local (BRL) en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric de Xàtiva (2020), que continua sense estar aprovat. També critiquen que ”no es troba recollit en el Catàleg d'elements protegits de l'actual PGOU de Xàtiva ni figura en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (Generalitat Valenciana)“.