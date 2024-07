Riba-roja multarà amb fins a 3.000 euros els maltractaments a animals

El ple municipal de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat, de manera definitiva, l'ordenança de convivència ciutadana en la qual es preveuen sancions de fins a 3.000 euros als infractors per maltractament als animals i ocells en considerar-se que aquest tipus de conductes són faltes molt greus. L'ordenança municipal entrarà en vigor després de superar el període d'al·legacions.

L'ordenança de convivència ciutadana de Riba-roja de Túria és la primera que s'ha elaborat en la localitat amb l'objectiu de regular una adequada convivència entre els ciutadans de la localitat de manera que es corregisquen i sancions totes aquelles conductes incíviques en espais i edificis públics, amb un respecte al dret dels altres i evitar, al mateix temps, la degradació del mobiliari i les infraestructures públiques.

El text s'ha aprovat de manera definitiva amb els vots de l'equip de govern com a impulsor de l'ordenança municipal als quals cal afegir, a més, el suport del Partit Popular i Vox mentre que Compromís i Esquerra Unida-Podem s'han abstingut. Després del període d'al·legacions per part de particulars o entitats que s'han dirimit sobre aquest tema entrarà en vigor en la localitat.

Entre les al·legacions presentades i estimades sobre aquest tema cal destacar la que està referida al maltractament animal ja que, després de l'entrada en vigor de la Llei estatal redactada i confirmada pel Govern central, passa a ser considerada infracció molt greu el maltractament als animals i els ocells. D'aquesta manera, les sancions molt greus suposaran una quantia econòmica d'entre 1.001 i 3.000 euros en total.

L'ordenança ciutadana aprovada pel ple municipal de Riba-roja de Túria estableix, a més, sancions econòmiques d'entre 60 i 500 euros per a les infraccions considerades com a lleus, un altre tram d'entre 501 i 1.000 euros per a les infraccions contemplades com a greus en l'ordenament jurídic local i, finalment, els referits entre 1.001 i 3.000 euros per a les molt greus.

El text legal estableix el dret dels ciutadans a “comportar-se lliurement en els espais públics sobre la base del respecte als principis de llibertat, dignitat i respecte als drets dels ciutadans” que tenen l'obligació de respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadanes, així com observar una conducta encaminada a evitar i previndre la deterioració de la localitat, de manera que, a més, poden denunciar aquelles infraccions de les quals tinguen coneixement.

Per tot això, queden prohibits els danys i alteracions sobre els béns protegits per l'ordenança en l'àmbit del municipi, per trencament, arrancada, incendi, abocament o desplaçament indegut, així com les pintades sobre el mobiliari, els cartells o adhesives en zones prohibides, danys sobre els arbres o les plantes, els jardins o els parcs, les papereres, contenidors, estanys o fonts, els sorolls, les fugides i les olors o la venda de productes en la via pública sense permís, entre altres situacions.

L'ordenança subratlla que a la imposició de les sancions econòmiques a les persones infractors es podran afegir la reparació dels danys ocasionats, amb la reposició de la situació alternada al seu estat originari, així com la indemnització dels danys i perjudicis causats. La graduació de la sanció tindrà en compte la reiteració de les conductes, l'existència d'intencionalitat, la transcendència social, la gravetat o les circumstàncies socials de la persona, entre altres.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta ordenança “té una funció essencial ja que es tracta d'un instrument i una eina molt important per a la convivència i l'harmonia entre tots els ciutadans, es regulen amb claredat i de manera detallada totes les conductes i situacions quotidianes que poden tindre lloc en qualsevol dia de la setmana”.