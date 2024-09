Riba-roja de Túria elabora el primer informe anual sobre les mesures anti frau en la gestió dels fons europeus

L'equip de govern a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha donat a conéixer les conclusions incloses en el Primer informe anual de seguiment, supervisió i avaluació de les mesures arreplegades en el Pla de Mesures Antifrau (PMA) sobre els Fons del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) que es van posar en marxa arran del COVID-19.

El PMA es va posar en marxa després de la seua aprovació en el ple d'abril de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria del passat any l'objectiu del qual passa per garantir, en cadascun dels processos administratius, la conformitat de l'execució d'aquest programa d'acord amb les normes aplicables i, especialment, una tasca adequada en la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

D'aquesta manera, els serveis municipals han elaborat el citat informe anual sobre la gestió d'aquests fons a partir de la informació disponible i documentada sobre el desenvolupament de les mesures posades en marxa, amb especial rellevància al grau d'aplicació de les mateixes i els mecanismes de control dissenyat sobre aquest tema, a més de les llistes de verificació dels expedients tramitats al llarg de l'any.

El pla de mesures antifrau s'afig, al seu torn, a tots els instruments municipals que s'han posat en marxa al llarg dels últims anys com el decàleg de mesures de contractació transparent, oberta i eficient, el codi ètic per a l'aplicació de les mesures en la contractació, l'adhesió al codi del bon govern, el pla d'integritat en la contractació, el reglament d'organització i el de transparència i participació, entre altres.

A més, les mesures aplicades per a garantir la bona gestió i la transparència s'estenen als membres de la corporació als quals se'ls exigeix eficàcia, economia i eficiència, respecte al principi d'imparcialitat, tracte igual i sense discriminació, diligència deguda en el compliment de les seues obligacions, una conducta digna en el tracte amb els ciutadans, i assumpció de responsabilitats en les seues decisions. També se'ls reclamarà l'aplicació e les incompatibilitats i conflictes d'interessos, transparència en la gestió i protecció dels recursos públics, entre altres.

Per part seua, al personal municipal se li exigirà l'acompliment de la seua activitat sota els principis de diligència en la gestió de les tasques assignades, vetlar pels interessos generals, respecte als principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat i imparcialitat i confidencialitat, entre altres. El sigil i la discreció en la informació obrant en virtut del seu lloc de treball serà una altra de les obligacions dels empleats públics.

L'informe anual elaborat pels tècnics municipals arreplega les activitats, els informes, les recomanacions i tots els criteris aplicats al llarg de les tasques de prevenció i detecció de possibles anomalies en la gestió dels plans derivats dels fons econòmics de recuperació a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. A més, la comissió antifrau es reuneix amb una periodicitat en la qual es repassa tota la gestió desenvolupada pels diversos departaments municipals.

Al llarg de l'últim any s'ha incidit, especialment, en l'aplicació d'algunes mesures per a augmentar la transparència i participació a través d'un pla de formació del personal de les diverses àrees, un pla de comunicacions i l'elaboració de documents sobre les preguntes freqüents sorgides en la pròpia gestió diària. Un pla de comunicació interna completa el procés administratiu de manera que els empleats poden conéixer, amb major detall, la política antifrau desenvolupada per l'ajuntament.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que l'informe anual sobre sobre la gestió dels fons europeus de recuperació “constata l'excel·lent treball desenvolupat pels empleats i treballadors de les diverses àrees municipals, som un municipi pioner en la Comunitat Valenciana en l'aplicació de mesures que garanteixen la transparència, neteja i participació en la gestió pública i en eixe camí sense retorn continuarem introduint tots els criteris necessaris”.