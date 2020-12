Sagunt retirarà el nom de la plaça Juan Carlos I però el PP proposa anomenar-la Felipe VI

Sagunt retirarà el nom de Juan Carlos I a una plaça del nucli urbà del port de Sagunt, però encara falta decidir quin nom li substituirà, i el PP proposa seguir l'herència dinàstica i canviar el nom del rei emèrit pel de el seu fill, Felipe VI, una proposta en la qual s'ha quedat només.

El canvi de nom va ser proposat per Compromís el mes de juliol passat en el ple municipal, una proposta que finalment es va canviar perquè passara a comissió i s'estudiara quin nom havia de tindre la plaça-parc que encara porta el nom del rei emèrit.

En aquesta comissió de cultura cada grup municipal havia d'aportar la seua proposta, i entre elles la que més acceptació ha tingut és la de Triangle Umbral -proposada per Iniciativa Portenya-, que és el nom pel qual se'l coneix popularment aquest espai des de fa dècades, un nom de referència que ha prevalgut fins i tot per damunt del de Juan Carlos I.

No obstant això entre les diferents proposades el portaveu del PP, Sergio Muniesa, va voler mantindre la legitimitat dinàstica. "Des del Partit Popular hem proposat que es mantinga el seu actual nom, però, com l'equip de govern no vol, siga substituïda per la de Felipe VI, actual rei i representant de la Prefectura de l'Estat en el nostre actual sistema de monarquia parlamentària, i que en el nostre municipi no té actualment cap".

El PP també va usar aquesta proposta per a atacar als partits que conformen el govern municipal afirmant que "PSOE, Compromís i EUPV no han volgut secundar aquesta proposta i en el seu posicionament s'adverteix novament la idea d'eliminar qualsevol referència a la nostra ciutat en defensa del nostre actual sistema de monarquia parlamentària".

Però a més el PP també va criticar la política de canviat de nom de la llista de carrers i va atacar la retirada de noms d'alcaldes franquistes en base a la llei de Memòria Hist``orica. Sergio Muniesa criticava d'aquesta manera que s'eliminaren els noms dels alcaldes José Blasco o Emilio Adán "pel simple fet d'haver desenvolupat el seu càrrec en un període històric concret".

Finalment el nom de Triangle Umbral ha sigut el nom amb més suport per part de PSPV, PP, EUPV i Ciutadans.