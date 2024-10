La Vall d'Uixó denuncia que la Generalitat porta 14 mesos desentenent-se d'assumir el traspàs de la residència de majors

444 dies, o el que és el mateix, 1 any, 2 mesos i 16 dies, és el temps que denuncia l'Ajuntament de la Vall d'Uixó que la Generalitat està eludint el traspàs de la residència de majors Llar Sagrada Família. Segons afirma l'alcaldessa, Tania Baños, “la Conselleria de Serveis Socials està bloquejant des de fa un any la comissió mixta, que és la taula de diàleg per a avançar en la transferència de competències i el compliment de la llei 3/2019 que estableix que la gestió d'estos recursos ha de ser autonòmica”.

Baños, i el regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, han comparegut per a exigir al Consell que convoque “immediatament” aquesta comissió mixta, alhora que lamentaven que “tant el president Carlos Mazón com la consellera Susana Camarero i les diferents direccions relacionades amb les infraestructures sociosanitàries i les persones majors hagen ignorat les més de 40 cartes i comunicacions enviades des de juliol de 2023”.

Així des de la primera comunicació de juliol de 2023 fins l'última del 16 de setembre al president Mazón, “no ens han donat cap solució i han trencat tota via de diàleg i d'interlocució, abandonant a les persones usuàries i al personal de la residència”.

Recorden des del consistori que, per llei, el traspàs de la residència havia d'estar completat en 2024 “però la Generalitat Valenciana de Mazón i Camarero, sense comunicar-nos res i de la nit al dia, va aprovar allargar este termini fins al 2030”. Baños i Marqués també han alertat que la Generalitat Valenciana pretén modificar l'article 28 d'esta llei que determina que les residències són de competència autonòmica perquè també siguen competència dels ajuntaments.

Una situació que des de la Vall d'Uixó “no acceptarem, perquè l'accés dels usuaris i usuàries el decideix la Conselleria i no l'Ajuntament, la qual cosa demostra que la competència és seua”. A més esta situació “continuaria condemnant-nos a l'infrafinançament, atés que l'Ajuntament destina cada any 1.500.000 euros a cobrir les despeses del servei de la Llar Sagrada Família amb els impostos dels vallers i valleres malgrat que els residents venen de tota la comarca”.

Afigen que l'anterior govern valencià del Botànic va marcar un full de ruta per a fer efectiu el traspàs de les competències en este 2024 “i l'Ajuntament de la Vall d'Uixó va complir amb les seues obligacions”. És el cas de l'estabilització del personal per a fer-lo funcionari de carrera, com consta en les actes de la comissió mixta. “Encara que vam complir amb la nostra part, ara no tenim resposta ni podem continuar avançant pel silenci i l'abandó de la Conselleria”, han denunciat.

A esta situació se suma que el conveni de cessió d'ús de l'edifici de la residència finalitza a principis de 2025. A més es tracta d'una construcció antiga “i la Generalitat Valenciana té responsabilitat sobre el benestar i la seguretat de les persones usuàries”. No obstant això, l'Ajuntament en l'últim any ha invertit 80.000 euros en millores i ha garantit el personal necessari per a prestar un servei òptim.

L'alcaldessa i el regidor de Serveis Socials han reiterat la necessitat de “després de 444 dies d'espera” establir “una via de diàleg i treball per a fer efectiu el traspàs” i donar solució als tres principals problemes de la Llar Sagrada Família: la situació econòmica d'infrafinançament (1,5 milions d'euros a l'any de despesa), la finalització del conveni d'ús de l'edifici i el benestar i la seguretat dels usuaris i usuàries.

“Estem desesperats per trobar una interlocució amb la Conselleria”, han advertit. Al seu torn, han assenyalat que l'Ajuntament ha tardat 1 any, 2 mesos i 16 dies a fer pública esta situació “per respecte institucional” i “perquè el nostre interés era únicament resoldre el problema conjuntament i no utilitzar-lo políticament ni traure-li les vergonyes al govern valencià. Però 444 dies després ja no podem més”.