La Vila Joiosa inicia els treballs amb què es finalitzarà l'excavació arqueològica del jaciment de la vil·la romana a Barberes Sur

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha iniciat els treballs per finalitzar l'excavació arqueològica del jaciment de la vil·la romana a la zona de Barberes Sud. Es tracta d'una residència senyorial, construïda als afores del municipi romà d'Allon entre finals del segle I aC. i principis del segle I d. C.

El Servei Municipal d'Arqueologia va excavar part del jaciment, concretament una superfície de 510 metres quadrats, entre els anys 2009 i 2012, per la qual cosa amb els treballs que s'inicien ara s'intervindrà sobre els 840 metres quadrats restants. En aquest sentit, la regidora de Patrimoni Històric, Rosa Llorca, ha anunciat que “atès el valor patrimonial i històric d'aquest jaciment romà, estem estudiant les possibilitats per poder integrar la zona arqueològica amb el parc Palasiet, de manera que se'n pugui crear un espai de lleure adaptat a l'entorn”.

Aquest jaciment és molt complex atesa la superposició de diferents fases d'ocupació i, sobretot, per la presència d'esfondraments de grans panells de pintures murals que necessiten una documentació i restauració minucioses. La majoria imiten decoracions arquitectòniques de marbres, però també hi ha escenes figuratives, com un martinet picant un llangardaix en un fons idíl·lic de vegetació i ocells, el mural dels quals forma part de l'exposició 'Tresors de la Vila' que allotja Vilamuseu. Aquestes escenes bucòliques es van posar de moda precisament al segle I d. C. i les trobem a famoses viles, ciutats i palaus de l'Imperi.

Al costat d'aquesta vil·la romana s´ha trobat un tram de la calçada que connectava la ciutat per la costa amb les actuals Benidorm i Altea, que formaven part del terme municipal d´Allon. Unes dècades després, a finals del segle I d. C., la vila pateix una gran remodelació i les estances principals de la nova vila es decoren amb luxoses pintures murals, coincidint amb un moment d'esplendor de la ciutat d'Allon, que en aquestes dates rep la categoria de municipium a través de l'Edicte de Vespasià (73-74 dC). L'abandó de la Vila es produeix a les darreres dècades del segle III d. C., moment en què pateixen un incendi algunes de les seves estances, com també li va passar a la vila monumental de Torre la Creu, al costat d'un altre camí, el que anava a les valls d'Alcoi. Aquest fet podria correspondre a un episodi violent, comú en jaciments d'aquestes dates, i que se sol relacionar amb la inestabilitat de l'Imperi romà per les invasions anomenades “bàrbares” i per revoltes internes.

Aquesta excavació arqueològica, que es farà durant un temps estimat de 7 mesos, serà executada per l'empresa Alebus Patrimoni-Històric amb la codirecció del Servei Municipal d'Arqueologia i Patrimoni Històric i el departament d'Urbanisme municipal.