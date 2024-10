Xàtiva impulsa una campanya per a la pacificació del nucli antic de la ciutat

Aquest dijous s’ha presentat a l’Ajuntament de Xàtiva la iniciativa 'Xàtiva a un pas', amb la qual es pretén dur a terme diferents accions en matèria de mobilitat com ara la pacificació del nucli antic per a l’ús dels veïns i veïnes, la promoció d’una mobilitat sostenible i la conscienciació de la ciutadania.

La campanya busca reduir l’ús innecessari de vehicles motoritzats, incentivant alternatives més ecològiques com caminar, l’ús de la bicicleta o el transport públic per tal d’adaptar els hàbits contribuint a la reducció de la contaminació i a la millora de la qualitat de vida del veïnat.

“Som conscients de que tenim una ciutat privilegiada, amb un nucli antic monumental, i són necessaris espais més tranquils per millorar la qualitat de vida de les persones. Per això aquesta aposta decidida per dur a terme aquestes polítiques de mobilitat, tal i com estem treballant en altres projectes per a la ciutat com són la via verda o el futur carril bici”, ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha remarcat que “aquesta és una aposta per la ciutat, pel nucli antic, pel nostre turisme, pel nostre comerç, pel nostre patrimoni i per la millora de la qualitat de vida, i anem a treballar posant-nos al mateix nivell d’altres ciutats d’un patrimoni similar al nostre que ja estan duent o han dut a terme accions similars”.

Per la seua part, la primera tinenta d’alcalde Amor Amorós ha manifestat que “la mobilitat és un concepte clau per a aquest equip de govern, com va quedar palès en el Pacte de l’Almodí. Volem transformar Xàtiva en una ciutat molt més amable i saludable, retornant els carrers a les persones i protegint el nostre entorn i el nostre patrimoni”, al temps que ha afegit que “açò ha d’anar acompanyat d’un canvi d’hàbit, pel que apel·lem a la ciutadania a que ens acompanye en aquest canvi per millorar la convivència a la nostra ciutat”.

La campanya consta de diferents accions que es duran a terme, principalment, entre l’últim trimestre de 2024 i el primer semestre de 2025, començant de forma imminent amb accions pacificadores del trànsit al nucli antic. “El nostre nucli antic rep molts vehicles innecessaris d’usuaris de pas, que creuen la ciutat de punta a punta i que hem de reduir a través d’estratègies que comporten un canvi de flux de vehicles per vies més adequades, recuperant així l’espai públic per als vianants”, ha expressat la regidora de Mobilitat Susana Gomar.

En aquest sentit, la primera de les actuacions se centrarà en el carrer Montcada, el qual serà tancat al trànsit rodat des de la pujada de la intersecció del portal del Lleó fins al començament de la plaça de la Trinitat. Sols podran accedir a ell els veïns i veïnes que tenen el seu garatge al carrer Montcada 32. El trànsit des de Sant Pere es desviarà pel carrer Santa Anna fins l’Albereda, pel que aquest carrer canviarà la seua direcció (solament accessible des de l’Albereda per a vehicles oficials i de transport d’usuaris del Centre d’Alzheimer). Inicialment s’interromprà el trànsit amb barreres arquitectòniques movibles, i posteriorment s’instal·larà una càmera CCTV que impedirà que cap cotxe no autoritzat passe per aquest carrer.

La segona acció de pacificació, que tindrà lloc a continuació, afectarà al barri del Raval, on es durà a terme una acció de pacificació amb urbanisme tàctic. Es tancarà el pas des de Font de Sant Joan fins la plaça de Sant Joan, i no podrà circular cap cotxe recuperant aquest espai per a la ciutadania. L’acció es durà a terme amb la col·locació de testos i pilons que sí permetran el pas de vehicles de bombers i policia, en cas d’emergència. El carrer Antoni Canals es convertirà en carrer d’eixida i entrada sols per a veïns i veïnes amb garatge. Amb aquesta acció s’evitarà el flux innecessari de vehicles que passen per Sant Roc i Sant Rafael fins a Font Trencada.

“Aquestes dues accions seran imminents, i vindran de la mà de la creació de dos aparcaments nous en el nucli antic: a Ànimes, que ja està pràcticament acabat; i a Sant Vicent, que prompte tindrà llesta la redacció del projecte pel que esperem que siga prompte una realitat. Així se sumaran 34 nous llocs d’aparcament al nostre nucli antic”, ha manifestat Susana Gomar.

Radars i càmeres

Les accions continuaran durant el primer semestre de 2025, quan està prevista la instal·lació al nucli antic de tres cabines de radars de velocitat (concretament als carrers Sant Vicent, Sant Agustí i Hostals) per controlar i pacificar la velocitat. Aquesta acció anirà acompanyada de la col·locació d’un radar pedagògic al carrer Sant Pere, el qual advertirà de la velocitat.

Per finalitzar amb la pacificació del nucli antic, el pas de cotxes pel carrer Corretgeria serà restringit, podent accedir solament veïns i veïnes. Tant en aquest carrer com en Matilde Ridocci està prevista la instal·lació d’una càmera CCTV de reconeixement de matrícules que sols permetrà l’accés als vehicles registrats i autoritzats. A més a més, també podran registrar els vehicles tant els usuaris que hagen de transportar a alguna persona al consultori de la Seu com els vehicles de subministraments alimentaris i farmacèutics que realitzen càrrega i descàrrega per aquesta zona. La resta de vehicles hauran de baixar pel carrer Vallés i no caldrà fer cap registre. Durant els dies de mercat es permetrà el pas per Matilde Ridocci en la franja horària fixada per a muntar i desmuntar el mercat. Pel que fa al registre de vehicles, serà necessari que realitzen el registre els veïns i veïnes dels carrers de la zona de pas obligada: Maluenda, Colom, Menor, Grau, Roca, Sant Tomàs, Bellver, José Carchano, carrer del Pes i Sant Jacint Castanyeda.

“Demanem tranquil·litat als veïns i veïnes de Xàtiva. Sabem que els canvis, de primeres, són difícils d’acceptar i que hi haurà molts casos particulars que haurem d’estudiar. Però sempre des del sentit comú, Xàtiva mereix ser pacificada perquè el futur del nucli antic depèn d’accions com aquestes”, ha puntualitzat Susana Gomar.