Yolanda Balaguer (Compromís) investida nova alcaldessa d’Oliva

L’ajuntament d’Oliva ha aprovat al ple extraordinari que Yolanda Balaguer Pericàs, fins ara regidora del grup Compromís per Oliva amb les delegacions de Benestar Social i de Comerç, Mercats i Consum, siga la nova alcaldessa de la ciutat.

Yolanda Balaguer, substitueix a David González Martínez, fins ara alcalde d’Oliva, el qual ha sigut nomenat director general de l’Institut Valencià d’Estadística de la Comunitat Valenciana (IVE).

En l’acte de presa de possessió, la nova alcaldessa ha manifestat “sentir-se agraïda per la confiança depositada en ella” i ha volgut donar les gràcies a David González “per tants anys de dedicació i servei a les veïnes i veïns d’Oliva”. Balaguer ha aprofitat aquest moment per a donar l’enhorabona i desitjar molta sort en aquest nou camí al front de l’Institut Valencià d’Estadística al que fins ara ha sigut l’alcalde de la ciutat.

Yolanda Balaguer ha expressat que “continuaré la meua tasca municipal, d’araendavant coma alcaldessa, governant per a totes i tots els ciutadans d’Oliva. I ho faré com fins ara: amb honestedat, amb rigor, amb dedicació plena i amb l’objectiu principal de contribuir al benestar dels meus conciutadans. No em mou cap altra motivació que treballar per solucionar els problemes dels meus veïns i fer d’Oliva una ciutat millor.

Per la seua part, David González, compaginarà el seu nou càrrec en l’IVE amb el de regidor a Oliva. González ha destacat que “Oliva sempre comptarà amb un aliat en la seua persona” i dóna les gràcies a la nova Alcaldessa per acceptar aquest repte tan important, desitjant-li “el millor en aquesta nova tasca”.