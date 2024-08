Compromís recorre contra el nou càrrec “opac” en la Junta Central Fallera amb 70.000 euros de sou

Continua en ple mes d’agost la polèmica pel nou càrrec de coordinador general de Falles creat per l’Ajuntament de València, governat pel PP i Vox. Es tracta d’un càrrec en la Junta Central Fallera (JCF), anteriorment de caràcter voluntari, amb un sou de 70.000 euros anuals. Compromís destaca la “gran opacitat” del procés de creació de la plaça i sospita d’un “possible paperot per a posar un sou de 70.000 euros a una persona ben concreta”. L’edil Pere Fuset també assegura que “les bases no expliquen quins mèrits han de valorar-se i quant puntuen” i al·ludeix a “dubtes i contradiccions” jurídiques en la creació de la plaça.

Així doncs, després de la celebració del Consell Extraordinari de la Junta Central Fallera de dilluns, convocat a petició de Compromís, Fuset ha anunciat un recurs contenciós de la formació al procés.

El regidor, president de la JCF durant els dos mandats anteriors de Joan Ribó, ha assenyalat que en les últimes setmanes “el pretés procés de selecció, amb què en realitat podria buscar-se posar un sou a una persona molt determinada, ha experimentat contradiccions contínues sobre les lleis en què es basa, així com fins a quatre canvis i renúncies en el comité que pretesament haurà de valorar els currículums i que ni tan sols s’adequa al que marquen les bases que ells mateixos han redactat”.

La formació, explica Fuset, aposta per la “professionalització” de la JCF mitjançant la convocatòria d’oposicions amb un procediment obert i igualitari, ja que l’organisme disposa de vacants sense cobrir de funcionaris.

Un procediment “obert” i “transparent”

Per part seua, el regidor de Falles, el popular Santiago Ballester, defensa que es tracta d’un procediment “obert, transparent que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), en la pàgina de la JCF i en el portal de transparència”.

L’edil de Compromís lamenta que la JCF haja “ignorat” la petició d’una sessió extraordinària durant dues setmanes i l’haja ajornada “perquè passe al més desapercebut possible amb agostitat i traïdoria”.

*Fuset justifica la necessitat de la sessió extraordinària per a “controlar un procés que està sota sospita per a donar un sou de 70.000 euros per tasques falleres que ara fa el voluntariat faller” i critica que “el PP preferisca crear nous sous directius en compte de destinar aquests diners a professionalitzar la JCF”.