La Conselleria d’Hisenda avala que un interventor de la Generalitat tinga empresa sense sol·licitar la compatibilitat

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, de la qual depén orgànicament la Intervenció de la Generalitat Valenciana, ha avalat la xarxa d’empreses que manté l’interventor Ricardo Camarena sense haver sol·licitat la compatibilitat. “Es van fer les actuacions necessàries i es va constatar que no hi havia cap situació irregular”, asseguren fonts del departament que dirigeix el conseller Vicent Soler.

L’interventor, actualment destinat en la conselleria de Mónica Oltra, ha combinat el seu lloc de funcionari de carrera fins amb una desena de càrrecs societaris en empreses dedicades, entre altres, als sectors elèctric i de la construcció. Així doncs, Camarena figura en empreses dedicades a la promoció immobiliària, constructores d’edificis residencials i un despatx, segons les dades que consten en el Registre Mercantil.

El funcionari, encarregat de la fiscalització pública, també ha compartit un despatx privat i una comercialitzadora d’energia elèctrica amb una altra interventora de la Generalitat, Paula Cosín. La publicació de la xarxa d’empreses de tots dos funcionaris va indignar el director de l’Agència Antifrau, Joan Llinares, que va dubtar públicament de la compatibilitat d’aquests negocis privats amb el càrrec en l’Administració pública.

El funcionari, tal com va confirmar Funció Pública, en cap moment va sol·licitar la compatibilitat. “No s’ha tramitat cap sol·licitud de compatibilitat i, com a conseqüència, no hi ha hagut cap resolució autoritzant o reconeixent la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat ni pública ni privada”, segons va contestar el director general de Funció Pública, David Alfonso Jarque, en una resposta a una petició d’informació.

Ricardo Camarena, amb una llarga carrera en la Generalitat Valenciana, va ser nomenat a dit per Alfonso Rus en la Intervenció de la Diputació de València durant els anys de més saqueig per part de la presumpta banda corrupta que investiga la instrucció del cas Taula.

Camarena, que va declarar com a testimoni davant el jutge, també va avalar l’adjudicació de les ITV, la pilota fundacional de la trama Erial, malgrat les greus irregularitats que reflecteix l’informe de l’Agència Antifrau incorporat al sumari del cas.