Cultura estudia millores estructurals en matèria d’arts escèniques i treballa amb el sector per a un repartiment eficaç de les ajudes

Responsables de la Conselleria de Cultura s’han reunit aquesta setmana amb representants de les associacions de les arts escèniques valencianes per valorar de manera conjunta diferents propostes amb l’objectiu de “continuar avançant en l’acompanyament al sector i en el disseny de línies d’actuació constructives”.

Totes dues parts treballaran de manera conjunta propostes per a un repartiment eficaç de les ajudes al sector de les arts escèniques. Entre aquestes mesures està el disseny d’una millora immediata en les subvencions (la redacció d’una segona convocatòria d’alguna de les modalitats on hi ha hagut més nombre d’aspirants que no han resultat beneficiats) o millores a curt termini, com la introducció de canvis en les bases de les pròximes convocatòries.

A mitjà termini, s’ha plantejat la consolidació de paradigmes d’actuació per mitjà d’un nou pla estratègic cultural en què ja s’ha començat a treballar després d’haver assolit els objectius de Fes Cultura. De fet, es tracta d’un dels objectius del cap de setmana passat en el Seminari de govern d’estiu: la posada en marxa durant els pròxims mesos d’aquest segon pla d’actuació, un pla cultural que definirà els eixos d’actuació de Cultura de la Generalitat entre el 2021 i el 2023.

Aquestes línies conflueixen en diversos elements: “La pandèmia, la proactivitat, les aportacions dels sectors culturals i la voluntat de situar l’àmbit cultural valencià com un ecosistema d’insubstituïble rellevància en matèria de benestar, d’inclusió i de recuperació econòmica”. Aquesta línia es treballarà en una comissió específica i conjunta amb el sector per abordar millores estructurals en matèria d’arts escèniques dins del nou pla estratègic que està definint-se.

A més, Cultura treballa en un nou paquet específic de subvencions a artistes i tècnics de la cultura que no han pogut accedir a diferents ajudes laborals per a pal·liar els efectes de la pandèmia. Conselleria destina, de manera extraordinària, 5 milions d’euros per a aquests col·lectius concrets.

Quasi el doble de pressupost que amb el PP

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà recorden que han estat treballant aquests últims anys “per resituar la cultura i la indústria cultural i creativa valenciana”, al mateix temps que apunten que s’ha apostat per importants increments pressupostaris i en ajudes, “sempre amb la participació dels sectors implicats”, en la reorientació de les subvencions.

El pressupost de partida de la Conselleria amb el Partit Popular en la Generalitat (2015) era de 79 milions d’euros, una partida que s’ha vist incrementada en un 87,8% en els últims sis anys fins a arribar a 148,4 milions, tal com destaquen des del Govern valencià, que apunten: “Hem sigut de les poques autonomies que, durant els mesos més durs de la pandèmia, hem acompanyat el món de la cultura amb mesures extraordinàries i específiques mitjançant el pla reActivem i, en tot moment, es van establir els marcs per assegurar l’obertura dels espais culturals al més prompte possible, així com la potenciació de la cultura en viu, tant en espais culturals públics com privats”.

Precisament, i mitjançant el programa reActivem, es va posar en marxa una iniciativa per a llogar de sales privades per fer-hi espectacles que va comptar amb un pressupost de 1,55 milions d’euros. Aquesta mesura, destaquen, va suposar un impacte directe en 17 sales privades i en 51 companyies, així com la possibilitat de programar 204 representacions, a més de reprogramar espectacles que no es van poder celebrar en espais públics per ajudar les companyies, així com la campanya ‘Oh! la cultura’ a l’estiu del 2020.

La Conselleria, que ha “acompanyat” el sector “en els moments més durs de la pandèmia”, mantenint oberts canals de comunicació, “ha unit esforços amb els diferents agents culturals per fer front a les conseqüències de la COVID-19”.

Des del 2015, “no sols ha augmentat les ajudes en diferents modalitats de les arts escèniques per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), sinó que a més es van millorar les bases de les convocatòries per ajustar-les a les necessitats específiques i peculiars del sector”. La partida per a aquesta mena de subvencions ha passat d’1,2 milions d’euros el 2015 a 5 milions el 2021, un 291,5% més que fa sis anys, cosa que “demostra la proactivitat en matèria cultural de l’Administració autonòmica”.

En el departament de Marzà defensen que les accions empreses durant aquests anys, “més enllà de la pandèmia”, han format part d’un full de ruta concret marcat en el pla Fes Cultura, “territorialitzant” i “democratitzant” la cultura “potenciant les programacions, no sols en espais propis de la Generalitat sinó també col·laborant en festivals, fires i en la xarxa de municipis del Circuit Cultural Valencià”.