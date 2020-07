Educació invertirà 207 milions i augmentarà un 7% el nombre de docents per a garantir la presenciabilitat dels alumnes a les aules "al cent per cent"

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, han presentat la planificació d’increment de personal (un 7% més de mestres i professors) i de recursos als centres educatius valencians per al pròxim curs escolar, una planificació marcada pel context de crisi sanitària actual. "L'objectiu en aquesta situació excepcional és tindre previstos tots els escenaris possibles per a poder actuar en cada cas, assegurant la seguretat i la traçabilitat i la presenciabilitat al cent per cent de l'alumnat a les aules al començament de curs, tenint en compte les actuals condicions de la pandèmia", ha assegurat Marzà.

El conseller Marzà ha remarcat que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que més personal educatiu i recursos hem mobilitzat per assegurar un inici de curs centrat a garantir les mesures de seguretat i d’higiene necessàries "en l’escenari més previsible en aquests moments de tornar a les classes presencials a partir del 7 de setembre, sempre tenint en compte l’evolució i l’actual context d’emergència sanitària”, i ha afegit que “per a aquesta finalitat hem mobilitzat 207 milions d’euros dels fons extraordinaris específics per a estar preparats i adaptar-nos a hipotètics canvis d’escenaris sanitaris que puguen sorgir durant els pròxims mesos”.

“Aquests més de 200 milions d’euros inclouen la inversió en l’augment de personal docent, la dotació extraordinària en despeses de funcionament de tots els centres sostinguts amb fons públics, les adquisicions de material de seguretat i higiene per als centres i la implementació de la digitalització als centres educatius”, ha explicat el responsable d’Educació de la Generalitat.

De cara al pròxim curs es produïrà un increment de 4.374 mestres i professorat "per atendre la diversitat, el reforç i les necessitats específiques de cada centre, tenint en compte com ens hem d’organitzar segons els nivells educatius per a garantir les mesures de seguretat i higiene que cal dur a terme a les aules el pròxim curs”.

En aquesta línia, el responsable d’Educació ha assenyalat: “Com a mínim, cada centre educatiu tindrà un docent més i en cada cas s’han atés les necessitats de creació de grups d’alumnes per assegurar les pautes sanitàries de distanciament i de grups de convivència segons etapes educatives, en una feina que ha consistit a respondre centre a centre amb una dotació individualitzada de necessitats”, i ha destacat que “aquesta configuració l’hem feta gràcies al treball conjunt que hem dut a terme amb els equips directius de tots els centres educatius, que estan fent una tasca magnífica i que han organitzat els espais i les necessitats de personal a partir de les pautes que els vam enviar en relació a les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats sanitàries”.

A les comarques d’Alacant l’increment de professorat és de 1.670 mestres i professorat, a les de Castelló de 625 i a les de València de 2.079 docents. “En total, a les aules valencianes disposarem de més de 76.000 mestres i professorat que atendran l’alumnat valencià durant un curs que per si mateix serà molt peculiar i que s’ha d’adaptar a qualsevol context que es genere depenent de l’evolució de la pandèmia”, ha determinat el secretari autonòmic, Miquel Soler.

Material de seguretat i higiene i digitalització dels centres educatius

En la mateixa línia d’actuació, Educació de la Generalitat ha adquirit material de protecció i higiene per a tota la comunitat educativa valenciana, ha dut a terme desinfeccions profundes dels centres educatius de Secundària i Batxillerat durant juliol i ha adquirit materials de senyalització per als centres educatius per valor de 4,6 milions d’euros. Més de 4 milions d’euros s’han invertit en empreses proveïdores valencianes.

En concret s’han adquirit ja vora tres milions de mascaretes reutilitzables i més de 86.000 litres de gel hidroalcohòlic per a proveir els centres educatius.

La Conselleria d’Educació ha dut a terme aquesta actuació seguint les necessitats de cadascun dels centres educatius valencians i per assegurar que s’acomplisquen les directrius determinades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Pel que fa a la digitalització dels centres educatius, “des de la declaració de l’estat d’alarma fa uns mesos hem treballat braç a braç amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat per a tindre als centres educatius 29.000 tauletes amb connexió a Internet”, ha detallat Miquel Soler, qui ha detallat que són unes 30.000 les famílies valencianes que no disposen de dispositiu electrònic amb connexió a internet, amb el que les seues necessitats "estarien cobertes". A més, ha afegit que “estem preparats per a ampliar el material tecnològic als centres, així com les diferents eines i plataformes de treball mitjançant el pla ‘MULAN’ per tal d’incrementar la seua capacitat, així com la formació del professorat en TIC”.

Organització dels centres educatius en Infantil i Primària

L’organització dels centres educatius per a assolir les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries s’estan compartint en tot moment al si del Fòrum Valencià Educatiu, que compta amb la representació de tots els agents de la comunitat educativa, així com en els documents d’instruccions que es debaten en les meses sectorials educatives.

Tal com s’ha indicat en diferents instruccions, als centres educatius d’Infantil i Primària s’ha definit per al pròxim curs el model de grups de convivència estables en Educació Infantil i en 1r i 2n de Primària, amb caràcter general, de fins a 20 alumnes.

En l’alumnat de 0 a 3 anys sempre es fa un període d’adaptació les primeres setmanes de curs on cada centre disposa un horari d’incorporació progressiva i organització en grups reduïts de quatre o cinc alumnes. El pròxim curs se seguirà aquesta dinàmica de cada any i per a aplicar les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut marcades per les autoritats sanitàries s’evitarà que els progenitors entren dins de l’aula.

En 3r i 4t de Primària també es configuren grups de convivència estables. No obstant això, si el centre educatiu ha estudiat les necessitats i disposa d’espais disponibles al centre, es poden configurar grups no estables de convivència en aquestes etapes educatives sempre que es garantisca entre l’alumnat d’una distància de metre i mig entre companyes i companys.

Els grups de convivència estables estan concebuts per als alumnes més menuts perquè, tal com indiquen les autoritats sanitàries, permeten que els xiquets i xiquetes d’aquestes edats socialitzen millor i per les característiques dels menors d’aquestes edats fan inviable que s’assegure que mantinguen el metre i mig de distància en les dinàmiques d’aula i aprenentatge. També és l’opció definida per les autoritats sanitàries en aquests grups d’edat com la millor per a garantir la traçabilitat i la gestió de possibles casos de contagis que es puguen produir.

En 5é i 6é de Primària, amb caràcter general, els grups d’alumnes es configuren seguint el model de distanciament de metre i mig de distància, ja que el perfil d’aquests xiquets i xiquetes presenta una maduresa que assegura que puguen mantindre la distància a classe.

Organització en Secundària, Batxillerat i FP

Tot l’alumnat de 1r de l’ESO assistirà tots els dies a classe en aules amb una separació entre companys de metre i mig. En la resta de nivells educatius, si no hi ha suficient espai per a tindre tot l’alumnat amb la separació de metre i mig entre elles i ells, l’alumnat acudirà al centre en dies alterns.

Així mateix, en la immensa majoria de casos cada centre ha pogut organitzar tot l’alumnat a les seues pròpies instal·lacions i, en alguns casos puntuals, s’utilitzaran també instal·lacions municipals.