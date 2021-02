Educació repartirà huit milions de màscares FFP2 als treballadors dels centres educatius fins a final de curs

La secretaria autonòmica d'Educació i Formació Professional ha remés una carta a la direcció dels centres educatius en la qual informa que, des d'aquest divendres i fins a final de curs, repartiran al voltant de huit milions de màscares FFP2 entre els professionals que treballen en col·legis i instituts -una per cada dia lectiu-, material que s'ha adquirit de forma centralitzada. La primera distribució, a tots els centres valencians públics i concertats, finalitzarà divendres 19 de febrer.

Els següents enviaments s'aniran realitzant "a mesura que es produïsca el lliurament per part de les diferents empreses contractades, de manera que s'arriben als prop de huit milions de màscares necessaris per a cobrir totes les necessitats fins a la finalització de l'actual curs".

Es tracta d'un material que se suma al que s'ha vingut subministrant des de l'inici de la pandèmia, des de les màscares quirúrgiques i gel hidroalcohòlic fins als purificadors amb filtres HEPA 13 que s'estan distribuint en els centres des del passat 7 de gener: "Ja s'han lliurat 4.542 dels 8.000 que s'han comprat", i que s'estan distribuint a mesura que va finalitzant la corresponent fabricació.

Tal com expliquen des de la Conselleria, d'aquesta mesura ja es va informar en la reunió del Fòrum d'educació i en les diferents reunions mantingudes amb les direccions dels centres, "i això a pesar que en el protocol del Ministeri de Sanitat es continua indicant que, amb caràcter general, són suficients les màscares higièniques reutilitzables".

La carta conclou agraint al personal docent el treball que està realitzant, "que està sent encara més intens aquest últim mes per l'increment de casos en tota la Comunitat Valenciana, fet que ha generat un major nombre de baixes de professorat i personal d'administració i serveis que no sempre s'ha pogut cobrir amb l'agilitat que necessitem i desitgem".