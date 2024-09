Els comunicats mèdics de lesions per casos de violència de gènere augmenten un 31% a la Comunitat Valenciana

El protocol per a la prevenció i atenció de la violència de gènere de la Conselleria de Sanitat, en coordinació amb els serveis socials i els cossos de seguretat, es consolida com una eina efectiva en la lluita per a frenar aquesta xacra, així com de suport a les víctimes.

Per a detectar els possibles casos estan, d’una banda, els cribratges que duen a terme els professionals en els centres d’atenció primària, en urgències o en medicina especialitzada quan detecten alguna lesió o algun comportament que pot estar relacionat amb una situació de risc, i de l’altra, els informes de lesions que sol·liciten per iniciativa pròpia les víctimes mateixes.

En aquest sentit, fonts de Sanitat han informat a elDiario.es que, de gener a agost, s’ha preguntat a 32.561 dones i han acceptat participar en el cribratge 32.282, de les quals 1.019 han afirmat que vivien una situació de maltractament, cosa que suposa un lleuger descens respecte del mateix període de l’any passat (75 casos menys).

En la Comunitat Valenciana, durant enguany, es detecta un increment en la realització d’un total de 4.446 informes de lesions mitjançant informes mèdics, dels quals 469 provenen del cribratge i 3.977 es van fer accedint de manera directa a l’informe mèdic de presumpta violència de gènere. Això suposa un increment del 31% respecte de l’any anterior, en què es van emetre un total de 3.371 informes mèdics per presumpta violència masclista, dels quals 365 van provindre del cribratge i 3.006 es van fer accedint de manera directa a l’informe mèdic de presumpta violència de gènere.

A més, segons aquestes fonts, atesa la tipologia de la violència detectada, s’han registrat durant enguany 541 casos de violència física, 962 casos de violència psicològica i 155 casos de violència sexual i l’any anterior es van detectar 518 casos de violència física, 1.034 casos de violència psicològica i 138 casos de violència sexual.

En tots els casos, la formació del personal de salut pública i la seua implicació resulta clau en la detecció de la violència contra les dones, que en les consultes pot manifestar-se amb símptomes físics visibles, en una exploració ginecològica o a través del comportament de les pacients o de les seues parelles. El personal pot detectar casos de violència psicològica, física i sexual, que sovint se superposen en les víctimes.