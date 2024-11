Els joves del PP de València demanen als seus militants que s’inscriguen de voluntaris per a estar al costat del “Presi Mazón”

El cap de les joventuts del PP de la província de València ha demanat als seus afiliats que s’inscriguen de voluntaris per a abrigallar Carlos Mazón en una pretesa visita d’aquest divendres a primera hora a la Ciutat de les Arts i les Ciències, punt d’eixida dels autobusos que desplacen els solidaris cap als municipis afectats per la catàstrofe de la DANA.

Així es desprén d’un canal de WhatsApp de Noves Generacions de València –“Jóvens de la província”– a què ha tingut accés elDiario.es. “També [vull] dir-vos que estarà el Presi Mazón al costat de tots els voluntaris”, afirma el missatge escrit en valencià per Javier Camarasa, president de Noves Generacions de la província de València i gestor del canal de WhatsApp. L’avís sobre la pretesa presència de Mazón va acompanyat d’una emoticona d’un cor de color blau.

El dirigent juvenil, en una conversa telefònica amb aquest diari, ha confirmat que va escriure el missatge dimecres passat a les 21.17 de la nit. Es tractaria del primer acte en un espai públic a l’aire lliure amb àmplia presència de ciutadans des que el president Carlos Mazón va acudir en una visita oficial a Paiporta diumenge passat, amb una comitiva oficial completada pels reis i per Pedro Sánchez que va acabar atacada amb insults, fang i, en el cas del president del Govern, en una agressió. Tant a Paiporta com a Xiva, Mazón va rebre sistemàticament crits, insults i amenaces.

Javier Camarasa no ha aclarit si es tracta d’un acte oficial de la Generalitat Valenciana o del PP. “M’ho ha passat gent del partit”, afirma el president provincial de Noves Generacions, del sector de Vicente Mompó, president de la Diputació de València.

En el portal de transparència Gva Oberta no figura cap convocatòria del cap del Consell anotada per a divendres. Fonts de Presidència han explicat que “no està previst” que Mazón acudisca a la Ciutat de les Arts divendres. Fonts oficials del PP valencià indiquen la mateixa resposta: “No ho tinc en l’agenda, no hi ha res previst”.

“És important apuntar-se en l’enllaç”

El missatge demana als afiliats que acudisquen a les 8.15 de divendres a la Ciutat de les Arts i les Ciències, des d’on eixiran “més autobusos”. Javier Camarasa també especifica que “és important apuntar-se en l’enllaç”, en referència a l’enllaç habilitat per la Generalitat Valenciana en el portal Enterticket per a organitzar la inscripció dels voluntaris.

“Estem tota la setmana enviant l’enllaç pel grup perquè la gent vaja de voluntària”, explica Javier Camarasa. “Com a president, estic en contacte amb tots els municipis afectats i amb cada persona de Noves [Generacions]”, postil·la el jove dirigent popular.