Els ports valencians, a punt de deixar de ser bases d’acolliment “per la inseguretat jurídica” generada pel Govern de Mazón

Els ports de Borriana, Benicarló, Dénia o Vinaròs han sigut durant anys una base segura per als vaixells de salvament d’organitzacions humanitàries que han rescatat milers de persones de morir ofegades a la Mediterrània. Allí, aquestes embarcacions i les seues tripulacions han rebut assistència, menjar o han pogut reparar els seus motors, a més de gaudir de períodes de descans després de mesos en alta mar. La Comunitat Valenciana s’havia convertit en una terra d’acolliment i en un port segur i de confiança, com sempre ha estat gravat a foc en el codi marítim mil·lenari. Però aquesta imatge internacional marca del poble valencià podria quedar entelada per una gestió administrativa.

L’Aurora Grup de Suport, entitat creada en el port de Borriana des dels moviments socials, polítics i culturals de base, estudia diferents opcions per a continuar “desenvolupant amb garanties” la seua activitat de suport a la flota de rescat civil humanitari fora del territori valencià. L’anunci d’aquest col·lectiu que engloba 16 entitats arriba després que el Govern de Carlos Mazón haja reclamat al vaixell de salvament Aita Mari les taxes portuàries dels últims quatre anys i de les quals havien sigut eximides aquesta mena d’embarcacions per l’anterior Consell d’esquerres. “No és que no vulguem pagar, volem seguretat jurídica per a poder fer la nostra faena. No ens poden demanar retroactivitat d’uns costos que no estaven previstos”, ha explicat a elDiario.es Vicent Aleixandre, cofundador de l’entitat, que revela que la Generalitat té iniciats altres expedients contra vaixells humanitaris que van atracar a la Comunitat Valenciana.

L’alemanya Tanja Seidel, nova coordinadora d’Operativa i Desenvolupament Internacional de l’Aurora, lamenta els “enormes perjudicis amb resultat de pèrdua de vides humanes que suposarà el cobrament retroactiu de taxes portuàries a les entitats humanitàries per part de l’actual govern valencià”. “No ens sorprén aquest nou atac encapçalat per l’extrema dreta, l’esperàvem. Mantenim esperances que partits polítics democràtics i amb valors humanitaris donen una solució ràpida a aquesta situació”, ha afegit Tanja Seidel. Des de l’Aurora Grup de Suport reclamen responsabilitat i humanitat als representants públics. “Quin tipus de fiabilitat i projecció internacional mostra una institució com el Govern valencià que arriba a un compromís de supressió de taxes i després les aplica amb caràcter retroactiu?. Això és demencial i contravé tot sentit d’humanitat”, han afegit.

Des de l’Aurora lamenten haver de plantejar-se abandonar el territori valencià i no tan sols per motius humanitaris, “també per la falta de visió de governants de tot l’espectre polític”. “L’arribada d’aquests vaixells suposa prosperitat, generació d’ocupació i nous horitzons per a les treballadores de les nostres poblacions. És lamentable que un port com el de Borriana construït amb el consens i l’esforç dels nostres avantpassats, perda aquesta oportunitat única de continuar sent un referent”, argumenta Vicent Aleixandre.

Des de l’entitat albiren “la pèrdua de xarxes creades amb estima tots aquests anys amb proveïdors, productors locals, petites empreses, hostaleria, serveis i professionals, cosa que també genera impacte en l’economia local”. “L’equipament de vaixells en temps rècord suposa una coreografia complexa que comença amb l’acció de les empreses responsables dels diferents varadors i acaba amb l’avituallament complet dels vaixells. En aquest procés participen proveïdors locals d’aliments, empreses de lloguer de vehicles, transport, tractament de residus, proveïment de carburant de combustibles i especialistes navals, per destacar-ne alguns. Sense deixar de banda allotjament, hostaleria i prestació de tota mena de serveis, que també es beneficien positivament de la presència de centenars de voluntaris d’aquesta flota en el nostre territori”, expliquen les mateixes fonts.

L’Aurora Grup de Suport treballa des de fa mesos en la localització i la tria de nous ports al sud de Catalunya, Múrcia, les Balears i Sicília on poder reubicar les accions operatives, atenent criteris tècnics, d’ubicació i de serveis. Marco Antonio Martínez, coordinador d’aquest departament, té una dilatada trajectòria en la posició de capità al capdavant d’operacions de rescat a bord d’embarcacions com Aita Mari, Open Arms, Louise Michel o Rise Above, on ha tingut l’oportunitat de rescatar centenars de persones en la mar.

L’entitat ha iniciat en les últimes setmanes una campanya de denúncia i mobilització amb què busca aliances amb la ciutadania i organitzacions valencianes i de tot Europa amb l’objectiu de fer reflexionar el Govern valencià. L’objectiu és reclamar la condonació efectiva de les taxes portuàries a totes les entitats sense ànim de lucre afectades. Per a començar, se sumarà a la convocatòria organitzada per l’entitat SMH el divendres 6 de setembre a les 11 davant del Palau de la Generalitat Valenciana.

El col·lectiu l’Aurora va començar la seua missió de suport humanitari el 2015 i compta amb una operativa constant en els ports de Borriana i Vinaròs. També ha dut a terme accions en els ports de Dénia, Sagunt i Benicarló. Des d’aquests enclavaments ha fet costat a més d’una vintena d’entitats humanitàries procedents de tot Europa, convertint els ports de la Comunitat Valenciana en un referent internacional de solidaritat i autoorganització pel respecte efectiu dels drets humans. En aquest període han assistit 16 embarcacions diferents que han preparat 72 rotacions de rescat a la Mediterrània.