Els preus de l’habitatge (en venda i llogar) continuaran pujant el 2023 malgrat les mesures per a combatre-ho

Entre les mesures aprovades pel Govern dimarts passat en el Consell de Ministres està la limitació de la pujada de la renovació dels contractes de lloguer, que serà d’un màxim del 2%, llevat que arrendador i inquilí decidisquen una altra cosa. Aquesta mena de decisions tenen com a objectiu combatre la pujada del preu de l’habitatge en lloguer, que en els últims temps s’ha disparat.

Precisament, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa, la Comunitat Valenciana lidera la pujada dels preus d’habitatges en lloguer l’últim any amb un 16%, i han arribat al màxim històric, amb ciutats com Benidorm, amb 13,07 euros el metre quadrat el mes de novembre passat, seguida per Canet d’en Berenguer (12,65 euros/m²) i València (12,45 euros/m²). Un altre portal immobiliari, Idealista, situa aquest increment en els últims dotze mesos en una xifra similar, el 15,8%. Pel que fa a la venda, els preus han pujat un 10,4% fins a situar-se en 1.643 euros el metre quadrat.

I aquesta tònica sembla que no variarà el 2023. Segons es desprén de l’última anàlisi de la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València sobre el mercat immobiliari a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, que valora en un 2,9% l’augment previst de preus per al primer trimestre de l’any i un 2,8% per al segon (el 2022 calculen que l’increment ha arribat el 26%), aquesta tendència a l’alça dels preus es mantindrà l’any vinent, segons apunten totes les previsions. Així doncs, parlem al voltant d’un 3% al trimestre, que podria deixar els preus més d’un 10% més cars que a principis del 2023.

L’Observatori també crida l’atenció sobre el fet que el lloguer residencial està en màxims històrics, 1.200 euros al mes en l’àrea metropolitana de València de mitjana, quantitat que supera àmpliament les quotes hipotecàries. Davant aquesta situació, la Càtedra de la UPV reclama de les administracions públiques mesures que contraresten aquestes tendències i eviten el risc d’entrar en una situació de vertadera emergència residencial.

Ajudes al lloguer

Dues línies d’ajudes habilitades pel Govern valencià pretenen combatre les dificultats dels joves i les famílies vulnerables per a accedir a un habitatge en règim de lloguer. Així doncs, la Generalitat va habilitar l’estiu passat una línia, dotada inicialment amb 25 milions d’euros i ampliada en 10 milions més la setmana passada, per a ajudes al lloguer. Es tracta de subvencions que poden arribar fins al 50% de la mensualitat en funció de l’Iprem –uns ingressos mensuals de 600 euros– i de les quals es podrien beneficiar unes 6.000 persones amb unes quantitats mitjanes de 4.195 euros en dos anys.

A més, la Conselleria d’Habitatge va publicar també la setmana passada la segona resolució del Bo Jove d’ajudes al lloguer per un import de 11,5 milions d’euros. Es tracta d’una subvenció de 250 euros mensuals per a menors de 35 anys fins a un total de 6.000 euros repartits en 24 mensualitats. En total es destinaran 45 milions d’euros per als exercicis 2022 i 2023 i es preveu que se’n beneficien uns 4.000 joves valencians una vegada revisats els 24.000 expedients presentats.