Els veïns de Tabarca demanen menys turistes a l'agost i més visites al llarg de l'any

Els habitants de l'illa de Tabarca, l'única habitada de la Comunitat Valenciana, desitgen menys turistes a l'agost i que arriben més visitants al llarg de l'any.

Així ho ha explicat la presidenta de l'associació de veïns 'Tabarca Ila Plana', Carmen Martín, al voltant d'un fenomen creixent i on els visitants es compten per milers i que beneficia econòmicament els negocis de l'illot. Per als habitants, seria ideal que el turisme estiguera “desestacionalitzat”, és a dir, que l'afluència no només siga a l'agost sinó “tots els mesos” perquè Tabarca té un patrimoni d'alt valor que es pot mostrar en qualsevol mes de l'any .

Aquesta massificació per la multitud de turistes pot convertir-se en un inconvenient amb incidència en aspectes com els residus, ja que de vegades les deixalles no es dipositen als contenidors o les burilles de tabac als cendrers i tant el poble com el mar acaben bruts.

Martí ha manifestat que amb “civisme i educació” es pot compatibilitzar l'arribada de visitants amb el dia a dia a l'illa i ha proposat que l'ajuntament emprenga una “campanya de conscienciació” als vaixells que es dirigeixen a aquest enclavament, les conegudes com a 'tabarqueres', on es recorde que Tabarca constitueix una valuosa “reserva marina i que hi ha poble emmurallat amb una població constant”.

Entre els elements a protegir i conservar ha citat el mural del port amb un gran rètol de Tabarca, un dels punts on més fotografies es fan, i les barques decoratives i utilitzades com a jardineres al costat del mar per les famílies dels pescadors morts per recordar el seu llegat.