Esquerra Unida porta a Europa el presumpte tracte humiliant a persones migrants que intentaven tramitar el DNI a Paterna

El mes de novembre passat, l’ONG València Acull denunciava el tracte “humiliant” rebut per dues dones de nacionalitat colombiana en situació irregular que van anar a la comissaria de la Policia Nacional de Paterna per tramitar el DNI dels seus nadons nascuts a Espanya. L’ONG va denunciar una situació similar amb una parella paraguaiana ocorreguda el 9 de desembre. Esquerra Unida ha traslladat a la Comissió Europea una sèrie de preguntes relacionades amb la pretesa discriminació contra persones migrants en comissaries valencianes.

L’escrit presentat pels europarlamentaris d’Esquerra Unida apunta que en les últimes setmanes s’han produït en diferents comissaries de la Comunitat Valenciana “tractes discriminatoris contra persones migrants per part d’alguns funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”.

Així doncs, expliquen que els fets denunciats per València Acull “i per les persones víctimes d’aquest tracte degradant i humiliant assenyalen que es van produir quan les persones van acudir a fer tràmits administratius per regularitzar la ciutadania dels seus fills”. “Les amenaces proferides per part dels policies es van centrar en diverses propostes de sanció, expedients d’expulsió, comunicació d’informació falsa sobre els seus drets o la denegació d’assistència jurídica”.

“Aquest tracte humiliant a les persones migrants vulneraria drets fonamentals recollits en la Carta dels Drets Fonamentals de la UE1, la Decisió marc 2008/913/JAI2 de lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia, i la Directiva 2000/43/EC3”, afirmen.

Per això, pregunten a la Comissió si aquests fets “vulneren drets fonamentals i normativa europea sobre igualtat de tracte”; “quines accions té previst dur a terme la Comissió per evitar que aquestes situacions tan preocupants continuen passant?”; i, finalment, si la Comissió iniciarà una comunicació amb les autoritats espanyoles i valencianes per “posar fi a aquests procediments”.

Arran d’aquestes denúncies, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana va obrir les investigacions corresponents, encarregant informes a la Prefectura Superior de la Policia Nacional per conéixer el que va passar el 3 de novembre amb les dues dones d’origen colombià i posteriorment, el 9 de desembre, amb una parella originària del Paraguai.