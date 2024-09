El tram Sagunt-Terol que connecta el Corredor Mediterrani amb l'Atlàntic queda fora del reglament de la xarxa transeuropea

“Amb molta preocupació”, així afirma l'eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà, que veu el reglament europeu que ordena les actuacions de la xarxa transeuropea de transports després d'excloure el tram Teruel-Sagunt-València com a línia d'Alta velocitat. El representant de Compromís en el Parlament Europeu iniciava el curs polític amb diverses actuacions referides a la reivindicació del necessari Corredor Mediterrani, i després de conéixer aquesta exclusió adverteix que “temem que les conseqüències d'eixa decisió dificulten les comunicacions entre els ports de Sagunt i València amb l'eix Atlàntic del denominat Corredor Cantàbric”.

És per això que l’europarlamentari valencianista ha presentat preguntes a la Comissió europea sobre esta qüestió. “Esta situació planteja preocupacions sobre el futur del Corredor Mediterrani-Cantàbric, sobre les intencions reals envers aquest eix i sobre la connectivitat i operativitat de la línia en conjunt, més quan fa dues dècades es va prometre un corredor d'altes prestacions que encara hui no s'han concretat”, ha explicat Marzà.

Així mateix, Vicent Marzà ha sol·licitat una reunió amb el coordinador del Corredor Mediterrani a Europa “per a tractar la qüestió abans esmentada i moltes més, perquè el Corredor Mediterrani és més que una infraestructura de transport clau. És un eix que connecta el País Valencià i la Costa Mediterrània amb la resta d’Europa, tant econòmicament com socialment”.

“És imprescindible que esta infraestructura es complete ràpidament i s'integre amb la resta de la Xarxa Transeuropea de Transport per optimitzar el potencial econòmic i social del nostre continent. Connectar el País Valencià amb la resta d'Europa a través del Corredor Mediterrani també és una qüestió de justícia territorial i equitat econòmica”, ha asseverat l’eurodiputat de Compromís.

Des de Compromís s’ha recordat que entre els reptes importants que queden per desenvolupar, hi ha també els retards i ajornaments al sud de França, i la necessitat d’invertir massivament en rodalies per reduir les emissions en zones interurbanes.