La factura interminable de l’F1 que Camps va prometre “a cost zero”: el Govern valencià abona 7,5 milions i encara en falten 22,5 més

Huit anys després que es va disputar l’últim Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 en el circuit urbà construït a València, les arques públiques de la Generalitat Valenciana continuen abonant quantitats econòmiques elevades, malgrat que l’expresident del Govern valencià que va apostar per portar la prova a la ciutat, Francisco Camps, insisteix sempre que se li pregunta sobre aquest tema en el “cost zero” del traçat.

Fonts de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), entitat dependent de la Conselleria d’Habitatge, han informat a elDiario.es que el mes de juny passat van abonar 7,5 milions d’euros corresponents a un crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per abonar els costos de construcció del circuit urbà.

El crèdit va començar a abonar-se l’any 2016 i té una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals, per la qual cosa resten per abonar 22,5 milions d’euros corresponents als exercicis 2021, 2022 i 2023.

El circuit, no obstant això, va tindre un cost total de 89,7 milions d’euros. Però no sols la construcció del traçat va suposar despesa per a les arques públiques. El cost total de l’organització del Gran Premi entre els anys 2008 i 2012 ascendeix a 308 milions d’euros entre el circuit (89,7 milions), la compra de Valmor i el cànon (115 milions) o la retransmissió de Canal 9 (26 milions d’euros), entre altres conceptes.

A això se suma la rèmora que ha suposat la construcció del circuit en el futur desenvolupament urbà del Grau, on el recinte roman tancat i abandonat, cosa que ha sumit la zona en una degradació profunda.

En el moment de l’execució del traçat, la Generalitat i l’Ajuntament van subscriure un conveni per al desenvolupament del circuit en àmbit del pla d’actuació integrada (PAI) del Grau.

En virtut d’aquest acord, la Generalitat abonava les obres de l’asfaltatge del traçat i l’Ajuntament es comprometia a retornar-li els diners una vegada desenvolupara el PAI a través de les càrregues urbanístiques, ja que en la pràctica el circuit es convertiria en vials residencials.

No obstant això, com ja es va advertir des de la Regidoria d’Urbanisme en la presentació del desenvolupament del pla urbanístic esmentat, el consistori tan sols podrà repercutir al voltant de 40 milions d’euros als promotors per les càrregues urbanístiques, és a dir, la meitat del cost total del circuit. El PAI es va presentar fa dos anys i des de llavors poca cosa més se n’ha sabut.