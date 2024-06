Ford planteja acomiadar 1.600 treballadors a Almussafes, un 33% de la plantilla

La direcció de Ford a Almussafes ha plantejat als sindicats dimecres un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectaria 1.622 empleats i empleades, un 33% de la plantilla actual que es va retallar en un altre 18% l’any passat. En la reunió s’ha constituït la comissió negociadora de l’ERO proposat per l’empresa i s’ha fet lliurament de la documentació pertinent en què es xifra l’excedent total de persones esmentat. D’elles, 626 serien baixes incentivades amb caràcter definitiu i 996 serien acomiadaments objectius amb preferència de recontractació el 2027, segons el pla exposat per l’empresa.

Des d’UGT, sindicat majoritari de la factoria, han manifestat ja des de fa unes quantes setmanes que “cal arbitrar solucions transitòries viables, i de segur que tindran el suport de les administracions, i també hauran de comptar amb la predisposició de la direcció de Ford”.

L’organització sindical ha afegit: “No tornarem a la taula de negociació fins que hàgem celebrat la nostra assemblea d’afiliats dissabte que ve dia 15, per la qual cosa la reunió següent es produirà el dilluns dia 17”.

Per tant, “una vegada feta l’assemblea, traslladarem la nostra posició a la direcció de l’empresa, és a dir que, a partir d’ací, estarem en disposició de fer públic per on passaria un possible acord amb la UGT”, ha finalitzat el sindicat.

Per part seua, des d’Intersindical, l’altre sindicat amb representació, han explicat que “les causes argumentades per l’empresa per a la reducció de plantilla són la finalització de la fabricació de la Ford Transit, així com la reducció en un 60% de la producció en la planta de motors, ja que el motor EcoBoost es produirà en origen, és a dir, als Estats Units”.

Les mateixes fonts han afegit que l’empresa els ha traslladat que, “segons els números que tenen fets, 996 persones tindrien un compromís de contractació prioritària creant una borsa per al 2027”. Les condicions econòmiques dels acomiadaments encara no s’han abordat: “Hem d’analitzar la memòria tècnica que ens ha donat la direcció i de moment valorarem totes les dades que hi ha amb vista la pròxima reunió amb l’empresa, que serà dilluns que ve”.

Fins al 2027 amb un únic model

La situació és crítica, tenint en compte que fa tan sols dos anys, el 2022, Ford Almussafes produïa cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy). En l’actualitat la factoria té 4.800 empleats després de l’ERO del segon semestre de l’any passat, pel qual es va acomiadar 1.200 treballadors.

Aquest nou ERO arriba després que la direcció de Ford Europa anunciara fa setmanes el llançament d’un nou vehicle híbrid per a mitjan 2027 que es produirà en exclusiva en la fàbrica valenciana. Es tracta d’un vehicle global la producció anual del qual arribarà a 300.000 unitats.

La planta d’Almussafes, el 2022, va ser la triada per a fabricar els vehicles elèctrics de Ford a Europa, unes inversions que la companyia finalment ha ajornat, però que es va plasmar en un acord d’electrificació que havia d’assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys a Almussafes i que implicava en el conveni de l’empresa mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l’electrificació, que de moment no té una data concreta d’implantació, ja que el nou vehicle que es fabricarà el 2027 serà híbrid.

Immersa en un ERTO

La planta d’Almussafes va encadenant diversos expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) des del començament de l’any. Així doncs, al final de maig la direcció de Ford va traslladar als sindicats l’ampliació de l’ERTO vigent fins al 31 de juliol.

L’afectació serà de 750 treballadors diaris i en 12 dies addicionals a tota la plantilla. Així doncs, hi ha ERTO en operacions de vehicles els dies 3, 7, 10 (aquests ja executats), 14, 17, 21, 27 i 28 de juny i els dies 8, 12, 22, 26 i 29 de juliol.

En la planta de motors, hi haurà onze dies de parada total –900 treballadors afectats– i, la resta de dies, l’expedient s’aplicarà sobre 50 treballadors. Els dies d’ERTO en motors són el 10 (ja executat), 14, 17, 18, 27 i 28 de juny i el 8, 12, 22, 26 i 29 de juliol. L’ampliació de l’expedient està relacionada amb els proveïdors de la fàbrica.