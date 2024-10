La Generalitat Valenciana, en contra de la regulació del lloguer, manté la bonificació del Botànic de les zones tensades

El Govern valencià, contrari a aplicar la limitació de preus de la llei estatal de l’habitatge, manté les desgravacions fiscals per als propietaris que se cenyisquen als preus de les zones tensades.

L’executiu de Carlos Mazón encara aplica les desgravacions fiscals de fins a 3.000 euros per als propietaris d’immobles que els lloguen per davall del que marca l’observatori de preus autonòmic.

Aquesta eina, creada en la primera legislatura del Pacte del Botànic per la conselleria que dirigia llavors María José Salvador, delimita des de 51 zones amb mercat de lloguer tensat i els preus de referència subjectes a bonificacions fiscals. Els propietaris que tinguen els seus habitatges en aquestes zones i s’acullen als preus marcats podran deduir-se fins a un 5% del tram autonòmic de l’IRPF.

La Direcció General de Tributs encara reflecteix una bonificació per l’obtenció de rendes derivades d’arrendaments sempre que “no superen el preu de referència dels lloguers privats”. Aquest índex continua disponible en l’Institut Cartogràfic. L’any 2022 es van acollir a aquestes desgravacions unes 2.500 persones.

La vicepresidenta i consellera d’Habitatge, Susana Camarero, va insistir dimarts passat que la regulació de preus no és una política beneficiosa i va considerar les mesures del Govern “un xantatge”. “Veiem un Govern d’Espanya absolutament en la inacció, en la no reacció, en la no posada damunt la taula de mesures concretes, útils i eficaces per a resoldre un problema nacional, que està en la primera preocupació del CIS”, va assenyalar.