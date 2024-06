El Govern confirma que treballa en un mecanisme per a reduir 1.000 acomiadaments en Ford Almussafes

Converses obertes entre el Govern, Ford i els sindicats per a articular un mecanisme que aconseguisca tallar prop de 1.000 acomiadaments de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat per Ford Almussafes fa unes quantes setmanes. Així ho va anunciar dimarts la ministra d’Inclusió, Serveis Socials i Migració, Elma Saiz, que va traslladar el suport del Govern a la fàbrica valenciana i va anunciar que treballen “intensament per a posar en marxa les eines de suport necessàries que garantisquen el futur immediat i a llarg termini de la planta”.

“Tinc la certesa que, amb el treball conjunt entre els treballadors i l’Administració, aquesta planta té un gran futur”, va dir en la seua intervenció en el I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, a què va assistir en substitució del president del Govern, Pedro Sánchez, que no va poder desplaçar-se a València per la defunció del pare de la seua dona.

Saiz va al·ludir a Ford Almussafes mentre que en aquesta planta s’ha obert la porta a un acord diferent de l’ERO que l’empresa va plantejar inicialment per a 1.622 treballadors, dels quals 626 serien baixes incentivades de caràcter definitiu i 996 serien acomiadaments objectius amb preferència de recontractació el 2027, any en què està previst el llançament del nou vehicle multienergia que fabricarà aquesta factoria. Aquests 996 acomiadaments són els que es tracta d’evitar mitjançant algun mecanisme, com un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) rotatori.

En aquesta línia, els sindicats i la direcció tenen previst reunir-se dijous, després d’ajornar-se la trobada dues vegades, una situació que podria estar relacionada amb les converses que es mantenen amb el Govern.

El director de fabricació de Ford Almussafes, Daniel Ruiz, va valorar “positivament” el “compromís públic” del Govern d’Espanya per a la posada en marxa de les eines de suport necessàries que garantisquen el futur immediat i a llarg termini de la fàbrica d’Almussafes.

El responsable de Ford ha agraït aquesta “col·laboració institucional” i s’ha mostrat “segur” de poder “continuar avançant positivament, com sempre s’ha fet, tots junts”, alhora que ha apostat per buscar els “mecanismes de transició” que proporcionen “les millors opcions de futur” per a la indústria de l’automòbil a la Comunitat Valenciana.

Mazón crea la Taula de l’automoció

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presidit la constitució de la Taula de treball del sector de l’automoció i ha sol·licitat una reunió amb el Govern per a “abordar la transició d’aquest sector des d’una política d’Estat”.

El cap del Consell ha posat en valor “la unió i el compromís” de tots els agents econòmics i socials que conformen aquesta iniciativa, integrada per la Generalitat Valenciana, representants de Ford, FDI, Femeval, agents socials, AVIA i l’alcalde d’Almussafes, Toni González, perquè la Comunitat Valenciana continue posicionant-se i avançant com a clúster nacional de l’automoció.

Carlos Mazón ha explicat que aquest grup de treball se centrarà en la cerca de solucions juntament amb el sector “per a mitigar els efectes de la crisi de la indústria de l’automoció i fer costat al parc de proveïdors”.

Així doncs, ha mostrat la seua voluntat perquè la Comunitat Valenciana “isca reforçada d’aquesta situació, perquè hi ha talent, capacitat i aposta pel sector” i ha marcat com a objectius d’aquest grup de treball “la protecció de l’ocupació, la retenció del talent i la consolidació del nostre territori com un pol de mobilitat i d’innovació”.

En aquest sentit, el president ha anunciat el desenvolupament d’“un pla d’ocupació integral per a la qualificació i la requalificació del sector, retenint el talent fins al 2027” i en què s’identificaran els sectors potencials de destinació per a l’ocupació.

Una altra de les línies de treball serà la realització d’un diagnòstic de la situació amb els proveïdors per a identificar empreses afectades, avaluació de l’impacte, necessitats i desenvolupar un mapa de riscos.

De la mateixa manera, i davant el moment transitori pel qual passa el sector, ha sol·licitat al Govern “l’activació del mecanisme RED o un altre d’anàleg” i ha mostrat la disposició del Consell per a treballar amb el Govern “des de la lleialtat”.