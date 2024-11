El Govern desplega ajudes per la DANA amb 60.000 euros per a vivendes i 10.300 euros per a electrodomèstics

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts a la Moncloa per anunciar el paquet de mesures i ajudes aprovades al Consell de Ministres i “dirigides als afectats per la DANA”. Aquesta “primera resposta” és de 10.600 milions d'euros en total, amb ajudes directes per reconstruir habitatges, canviar electrodomèstics o per a autònoms i empreses. La intenció és beneficiar “30.000 negocis i milers de famílies”.

En primer lloc, l'Executiu ha declarat aquells llocs més copejats de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Aragó com a “zona gravament afectada per una emergència —el que abans s'anomenava zona catastròfica—” . A més, el Govern ha aprovat un Decret llei “d'urgència en què es recopilen tots els ajuts econòmics, laborals i fiscals”.

Al començament de la compareixença, Sánchez ha detallat el desplegament de professionals i maquinària, encara que ha admès que no és suficient perquè “encara queden desapareguts per localitzar, empreses, negocis i famílies afectades, i per això cal seguir treballant” . Totes les mesures s'emmarcaran “en un Pla de resposta immediata, de reconstrucció i de rellançament de la Comunitat Valenciana”, en tres fases, que durarà el temps que calga i que finalitzarà amb “una transformació del territori per adaptar-lo a la emergència climàtica”.

La primera fase d'aquest pla és “la resposta immediata”, les mesures de la qual estaran disponibles i destacades a la pàgina web de la Moncloa. “Totes aquestes mesures s'inspiren en l'experiència acumulada a la gestió de crisi de Govern”, especialment després de la pandèmia i després del volcà de La Palma.

Fins a 60.000 euros per a habitatges

“Quatriplicarem les ajudes públiques previstes i les fem universals, sense llindars de renda, per a totes les llars”, ha explicat el president del Govern. Concretament, són “72.000 euros per casos d'incapacitat; entre 20.000 i 60.000 euros per a la reparació d'habitatges danyats; i fins a 10.300 euros per reparar o canviar mobles o electrodomèstics”.

Ajudes per als cotxes destrossats

El president del Govern també ha avançat que el Consorci de Compensació d'Assegurances començarà a pagar demà les primeres indemnitzacions a aquelles famílies i empreses que han perdut el vehicle. Aquestes indemnitzacions seran un 20% superiors a les taxacions dels vehicles. “Comptar amb un cotxe és essencial per recuperar la normalitat”, ha assegurat Pedro Sánchez.

Autònoms i empreses

Sánchez ha anunciat ajudes directes per a autònoms i empreses. El president del Govern ha indicat que aquestes “oscil·laran entre 10.000 i 150.000 euros” per a les empreses, en funció del seu volum d'operacions per rebre-les.

El president ha indicat que es tramitaran “el més fàcil possible”, per la qual cosa ha indicat que “bastarà el número de compte bancari” i es preveu rebre el “cobrament en menys de 30 dies”. L'estimació del Govern és que aquestes beneficien “65.000 autònoms i al voltant de 30.000 empreses”, fonamentalment xicoteta empresa i mitjana.

Municipis

El Consell de Ministres també ha aprovat mesures per reforçar els recursos financers dels municipis afectats, perquè “puguen donar el millor servei possible a la ciutadania en aquestes circumstàncies tan difícils”.

El Govern central pagarà el 100% de les despeses d'emergència que tinguen els ajuntaments afectats per la DANA per a la retirada de runes, estris, subministrament d'aigua potable… També es farà càrrec de fins al 50% de les obres que hagen de dur a terme els ajuntaments “en els pròxims mesos i anys” per reparar infraestructures, carreteres i equipaments municipals. I se'ls compensarà pels impostos municipals que deixaran de rebre.

Mesures fiscals

Una mesura que ja es coneixia és que, des d'Hisenda, s'autoritza a la Generalitat Valenciana la possibilitat de realitzar “totes les despeses d'urgència que necessite sense cap límit de recursos”, permetent a més a la Comunitat incomplir els objectius de dèficit pel desastre de la DANA.

L'Executiu també està en comunicació amb la Comissió Europea i s'han iniciat els tràmits per sol·licitar l'ajuda del Fons Europeu de Solidaritat i la utilització d'altres recursos de suport comunitari provinents de la Unió Europea (UE).