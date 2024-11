Mazón reclama al Govern 31.400 milions per a la crisi de la DANA i en compromet 250 de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, reclama al Govern espanyol una ajuda de 31.400 milions d'euros per a les zones afectades per la Dana de València. El dirigent valencià ha comunicat aquest dilluns que el primer ple del Consell, convocat de manera extraordinària sis dies després de les inundacions, ha acordat la petició del paquet dajuts.

Segons ha concretat, demana al Govern central un complement a les ajudes per netejar llars i compra de vehicles, un complement a la renda valenciana d'inclusió i un paquet per reconstruir les infraestructures i les àrees industrials. La Generalitat Valenciana invertirà 250 milions d'euros més en la reconstrucció de les zones afectades. Aquest és un primer paquet d'ajuts, ha apuntat el president, que ha subratllat: “És hora dels recursos i dels fets”.

En iniciar la seua compareixença, i des de fora del Palau, un grup reduït de persones ha cridat “Mazón dimissió” quan ha començat a parlar el president, aporrejant la porta. La policia els ha fet fora al moment.

El Consell i el Govern central han constituït aquest dilluns els cinc grups de treball proposats per Mazón per afrontar la crisi. En aquests grups ja s'ha calculat que només en infraestructures els danys s'estimen en 2.600 milions d'euros. També el Ministeri de Treball ha reforçat l'escut laboral per a les famílies, amb mesures pactades amb la Confedercaicó Empresarial Valenciana.