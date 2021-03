El Govern destina 121 milions d’euros per implantar l’amplada de via europea entre Castelló i Tarragona, la “clau de volta” del Corredor Mediterrani

“El pas que ha fet hui el Consell de Ministres en autoritzar la licitació del canvi d’amplada entre Castelló i Vandellòs tanca el projecte del Corredor Mediterrani amb la ‘clau de volta’ que permet unir les faenes en marxa al sud i al nord”. Així rebia Josep Vicent Boira, coordinador del Govern per al Corredor Mediterrani, l’anunci que l’executiu autoritza la licitació, per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), de les obres per a la implantació de l’amplada de via europea en els 150 quilòmetres del tram Castelló-Tarragona, dos contractes que tenen un pressupost global superior a 121 milions d’euros, que podran ser cofinançats a través del mecanisme Connectar Europa de la UE.

La decisió de hui del Consell de Ministres d'autoritzar la licitació del canvi d'ample Castelló-Vandellòs corregeix una etapa que va arrencar els anys 80 i 90 del segle XX quan es va negar la possibilitat d'un ample internacional entre Barcelona i València https://t.co/2rflGwzZwI pic.twitter.com/BZYOcGAvVz — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 30 de marzo de 2021

En paraules de Boira en les xarxes socials, “per fi el Corredor Mediterrani tindrà continuïtat... l’amplada internacional progressa cap al sud. Es veu la llum al final del túnel!”, i explicava que la decisió del Consell de Ministres “corregeix una etapa que va arrancar en els anys 80 i 90 del segle XX, en què es va negar la possibilitat d’una amplada internacional entre Barcelona i València”.

A parer seu, aquesta autorització es pot llegir “en tres claus: la de la Commonwealth mediterrània, la de les relacions Barcelona-València i la de tot el litoral mediterrani, on avança l’amplada UIC (Unió Internacional de Ferrocarrils) cap al sud”, i sentenciava: “Aquesta notícia és per a guardar-se-la. Suposa un canvi de paradigma en el sistema ferroviari espanyol”.

Les actuacions

Les obres de via i electrificació es divideixen en dos contractes, l’un per al tram Castelló-Vinaròs, amb un valor estimat de 76.771.606,54 euros, i l’altre per al tram Vinaròs-Vandellòs, amb un valor estimat de 45.013.407,07 euros, tots dos imports sense IVA. En els dos contractes, el termini d’execució estimat és de 18 mesos.

Es tracta d’una de les actuacions “de més rellevància” per al desenvolupament del Corredor Mediterrani com a eix estratègic per al foment del transport per ferrocarril i el desenvolupament socioeconòmic de l’arc mediterrani i la seua àrea d’influència.

Els projectes tenen com a objectiu implantar l’amplada estàndard mitjançant el canvi d’amplada de via en aquest tram d’uns 150 km de longitud, que passarà de l’actual de 1.668 mm a 1.435 mm. Les obres comprenen les operacions necessàries en plataforma, superestructura i electrificació. Es pretén així garantir en tot moment l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.

Tram Castelló-Vinaròs

La implantació de via doble en amplada estàndard en aquest tram es farà tant en les vies generals com en vies d’apartat, adaptant les instal·lacions per a l’explotació correcta de la longitud de tren estàndard interoperable (750 m). Per fer-ho, s’instal·laran vies amb una longitud útil de 750 m en les estacions de les Palmes, Torreblanca, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs.

En la fase 1, corresponent a les faenes prèvies, es faran actuacions en via, mitjançant l’ampliació de la plataforma per a l’execució de les vies d’apartat de 750 m, la reposició de serveis afectats i l’ampliació del drenatge, l’execució de la nova superestructura amb materials polivalents i altres faenes d’obra civil, com l’adaptació de la bàscula dinàmica de les Palmes a l’amplada estàndard.

També es duran a terme actuacions en estructures, entre les quals figuren la protecció de les piles d’un pas superior, la reposició de les pantalles acústiques en l’estació de Benicàssim, l’ampliació d’un pas inferior de carretera i per a vianants en l’estació de Torreblanca, mentre que a Vinaròs s’executarà una andana nova i un pas inferior entre andanes.

A més, es construiran rampes noves a final d’andana en les estacions de les Palmes, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs, la prolongació de l’andana a Orpesa amb nova senyalització de vora d’andana (franja groga de seguretat i paviment de botons).

Per part seua, en l’estació de Vinaròs es demolirà el moll existent en la via 3, es construirà una andana nova entre les vies 3 i 5 de 210 m de longitud, així com un pas inferior nou de prolongació de l’existent de l’andana 1 a l’andana 3, amb una nova embocadura i dotat d’ascensors.

Respecte a l’electrificació, s’adaptaran les instal·lacions per a ser compatibles amb una futura alimentació de 25 kV i es faran fonamentacions noves, hissada de nous pals i pòrtics, la col·locació de fil de contacte nou, així com la renovació i el muntatge d’altres elements del sistema, mantenint-se la tensió actual en catenària a 3k V CC.

Una vegada acabada la primera fase, la plataforma ferroviària tindrà la configuració funcional final i es donarà pas a la fase 2, consistent en el canvi d’amplada de via en les vies generals i d’apartat i canvi d’amplada d’aparells, substitució d’encreuaments fixos per encreuaments mòbils en via general.

A més, s’ampliarà l’amplada d’andana en les estacions de les Palmes, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs. Excepte en les Palmes, en la resta d’aquestes estacions s’executarà una nova peça de vora d’andana.

Tram Vinaròs-Vandellòs

En aquesta actuació, a més del canvi d’amplada en les vies generals i d’apartat, també es farà una actuació similar en el ramal de Tortosa.

Igual que en el tram anterior, en la primera fase es faran actuacions en via, mitjançant l’ampliació, la reposició i l’ampliació del drenatge, l’execució de la nova superestructura amb materials polivalents, i altres faenes en estructures entre les quals figuren la protecció de les piles d’un pas superior.

En estacions s’executaran noves rampes a final d’andana en les estacions d’Ulldecona, l’Aldea-Amposta i l’Ametlla de Mar, i vies d’apartat de 750 metres a Ulldecona i l’Ametlla de Mar. Respecte al sistema d’electrificació, alimentada igualment a 3 kV en CC, es faran faenes similars a les del tram anterior.

A més, s’ampliarà l’amplada d’andana en les tres estacions esmentades anteriorment, amb l’execució de noves peces de vora d’andana en una longitud de 200 m. A més, es col·locaran andanes provisionals annexes a les existents en les estacions de l’Aldea-Amposta i l’Ametlla de Mar. En l’estació de Tortosa, com que és terminal, aquestes operacions es duran a terme en tota la longitud existent de l’andana.

De manera anàloga, una vegada acabada la primera fase, la plataforma ferroviària tindrà la configuració funcional final i es procedirà a la fase 2 mitjançant el canvi d’amplada de via en les vies generals i d’apartat i l’adequació dels aparells de via.

Totes aquestes actuacions contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les seues metes la construcció d’infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà.