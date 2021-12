El Govern, sobre la petició de Ribó d'un nou informe ambiental per a l'ampliació portuària: "Ho traslladem al Port de València"

La màxima autoritat en matèria ambiental de l’Estat es desentén dels riscos associats a la polèmica ampliació del port de València, fins i tot de la tutela del compliment de la legislació, tot això en plena emergència climàtica declarada pel Govern.

És el que es desprén de la resposta del Ministeri de Transició Ecològica a l’alcalde de València, Joan Ribó, que el mes d’octubre passat va remetre una carta al departament que dirigeix la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, en què mostrava la seua oposició al projecte i sol·licitava una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

La missiva del primer edil, remesa també al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, a l’Autoritat Portuària de València (APV), a la Delegació del Govern i a les conselleries d’Emergència Climàtica i de Política Territorial, recorda que fa dos anys va votar en contra de la nova terminal pel fet de considerar que la DIA del 2007 no pot emparar l’actual projecte per les modificacions substancials que inclou, que el descontentament ha augmentat, com va demostrar “la manifestació unitària i contrària a l’ampliació” del divendres 22 d’octubre passat i sol·licita “avançar en una proposta alternativa consensuada” que no perjudique la ciutat i que s’aposte definitivament “per un litoral verd concorde a l’adaptació al canvi climàtic a l’altura d’anteriors transformacions urbanes com el jardí del Túria o la reversió de la urbanització de la Devesa de l’Albufera”.

A més, deixa constància que l’APV no ha respost encara a les al·legacions plantejades a la nova terminal, ni als informes municipals que avalen la necessitat d’una altra DIA.

Fins ara, tan sols el Ministeri de Transició Ecològica ha donat una resposta oficial. En concret, el secretari d’estat de Medi Ambient, Hugo Morán, afirma que l’APV és l’òrgan substantiu encarregat d’autoritzar el projecte al mateix temps que exerceix com a promotor d’aquest (després d’un canvi normatiu aprovat el mes d’abril passat): “Com a òrgan substantiu, per tant, correspon en el seu cas a l’Autoritat Portuària del Port de València iniciar l’avaluació ambiental dels projectes de la seua competència”, diu l’escrit.

És a continuació que queda plasmat que el Ministeri es desentén en afirmar Morán: “En qualsevol cas, procediré a traslladar les seues consideracions a l’Autoritat Portuària del Port de València, com a òrgan substantiu, de manera que, si decidira instar un nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental relatiu a aquesta infraestructura, ens faça arribar la documentació oportuna”.

Sorprén aquesta posició tan laxa del mateix departament que el mes d’abril passat va advertir per carta a l’APV que hi havia “diferències apreciables” entre el projecte que es pretén portar avant, respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007, i recordava les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient.

El ministeri va reclamar també un informe detallat que justificara si finalment el Port de València tramitaria o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada, informe que l’APV encara no ha fet.