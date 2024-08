El Govern valencià deixa sense ajudes de lloguer 1.200 persones, el triple dels que n’han obtingut

Una resolució de la Generalitat Valenciana, per la qual s’adjudiquen noves ajudes del Bo Lloguer Jove que finança la major part el Govern central i en menys mesura el Consell, ha posat de manifest que hi ha un problema important d’accessibilitat a l’habitatge en règim de lloguer derivat dels preus alts, sobretot per a la gent més jove.

El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. Es tracta d’una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats. L’ajuda es concedeix en règim de concessió directa. Va ser l’executiu de Pedro Sánchez el promotor del pla, que es va presentar el 2022 i per a fer-lo efectiu va transferir al Govern valencià 22,8 milions d’euros. Al seu torn, la Conselleria d’Habitatge hi va aportar 9,1 milions inicialment a què es van sumar 6,6 milions més al final de l’any passat.

Com va informar elDiario.es, el Consell de Carlos Mazón va atorgar ajudes a 4.108 persones en una primera resolució i va descartar per falta de pressupost 4.266 sol·licituds que complien els requisits. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar dimarts una altra concessió de les ajudes corresponents al Bo Lloguer Jove 2023, les dades de la qual reflecteixen que, en virtut del pressupost que quedava per assignar del Govern i de la Generalitat, s’hi han sumat 469 beneficiaris, però s’han quedat fora el triple, en concret, “1.218 sol·licituds presentades des del 30 de maig fins al final del termini el 2 de juny, totes dues dates del 2023... a causa de l’esgotament del finançament amb què està dotada la línia pressupostària prevista en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024 per a atendre aquest programa d’ajudes”, segons el document publicat en el DOGV.

El març del 2023, el Govern del Pacte del Botànic va anunciar una partida extraordinària de 30 milions d’euros finançada amb recursos propis per a donar resposta als 8.900 menors de 35 anys que, tot i complir els requisits, s’havien quedat sense ajudes per falta de fons.

La vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, va afirmar dimarts que el Consell continua treballant a “implementar mesures en matèria d’habitatge per a fomentar l’emancipació dels més joves, complint així el compromís adquirit amb aquest col·lectiu a l’inici de la legislatura”.

En aquest sentit, la vicepresidenta segona va ressaltar “la implicació” de l’executiu valencià amb els joves a través d’iniciatives que els ajuden a “accedir a un habitatge digne” que els permeta el desenvolupament d’un “projecte de vida autònom i real”.

La vicepresidenta segona va assegurar que el Consell és “conscient” que l’habitatge i el seu accés a aquest s’ha convertit en un dels principals problemes que afecta els joves. Per això, va dir: “Estem oferint respostes a aquesta preocupació social amb solucions reals, com les ajudes a la compra d’habitatge habitual per a joves o l’adjudicació exclusiva per a joves dels 35 habitatges disponibles d’un edifici a Sociòpolis (València) que fa poc va adquirir el Consell”.

Crítiques del PSPV

La portaveu adjunta del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes i la secretària de Dret a l’Habitatge del PSPV-PSOE, María José Salvador, va denunciar que el Consell de Carlos Mazón ha tornat a retallar les ajudes a l’habitatge i ha deixat 1.218 valencians fora de les ajudes del Bo Lloguer Jove.

“Les retallades de Mazón en matèria d’habitatge tornen a deixar fora més de 1.200 valencians, que se sumen als més de 4.000 que es van quedar sense les ajudes al lloguer, malgrat que complien els requisits”, va lamentar Salvador, “quasi el triple dels joves que van sol·licitar l’ajuda i que complien els requisits s’han quedat fora per falta de pressupost”.

Així mateix, la secretària d’Habitatge dels socialistes valencians va assenyalar que el Govern de Mazón “està en els antípodes de garantir el dret a l’habitatge, especialment en aquests moments de tensió en el mercat del lloguer i l’augment dels preus”. A més, Salvador va exigir al Consell que es deixe de retallades i amplie la dotació pressupostària per a habitatge com fa el Govern d’Espanya. De fet, del total de 31,9 milions d’euros amb què finalment s’han dotat aquestes ajudes, quasi 23 milions procedeixen del Ministeri d’Habitatge.