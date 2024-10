El Govern valencià injecta 10.000 euros a una associació antiavortista d’Alacant per a un projecte d’Igualtat

El Govern valencià que presideix el PP atorga una subvenció de quasi 10.000 euros a una entitat antiavortista que opera a Alacant. La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat, que dirigeix Susana Camarero, ha aprovat un conjunt de subvencions per valor d’un milió d’euros per a dos centenars d’associacions entre les quals està Red Madre, una fundació antiavortista pròxima al sector més conservador del PP.

La fundació Red Madre ha sigut durant un temps l’exemple a què els dirigents del PP, en l’etapa de Pablo Casado, remetien quan se’ls preguntava per les seues posicions sobre l’avortament. Entre els seus patrons han estat l’exministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón o Adolfo Suárez Illana. Actualment, compta en la seua direcció amb Benigno Blanco, expresident del Foro Español de la Familia, una associació que va fer de la lluita contra l’avortament, l’eutanàsia i el matrimoni igualitari la seua bandera sota el discurs de la defensa de la vida.

La web de la fundació conté apartats que dissuadeixen les dones d’avortar. Sota l’epígraf “pensant a avortar” inclouen una sèrie d’entrades sobre els “trauma postavortament” o els riscos físics, un text denominat “el teu fill” on recull que “des de la primera cèl·lula ja està constituït el nou cos humà”, il·lustrat amb ecografies de dones en estat de gestació avançat. En aquest apartat, la fundació fa afirmacions: “El cor de l’embrió comença a bategar entre el dia 17 i 21 després de la fecundació. És a dir, quan una dona comença a sospitar que està embarassada, l’esbós de cor del seu embrió ja batega”. També afirmen que hi ha evidència científica que el fetus sent dolor durant l’avortament. El propòsit de les entrades és evident.

La diputada de Compromís Verònica Ruiz ha reclamat l’expedient de concessió d’aquestes ajudes i ha interpel·lat la vicepresidenta del Consell, apuntant que aquesta entitat “incompleix la llei de salut sexual”. La resolució d’Igualtat, publicada dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, indica que les ajudes són per a entitats “que desenvolupen programes per a fomentar l’associacionisme i la igualtat entre homes i dones a la Comunitat Valenciana”. És una de les entitats antiavortistes a Espanya que més diners públics ha rebut.

La fundació va demanar la subvenció per al programa “Promoció de l’associacionisme de dones en exclusió social 2024” . Segons el text aprovat, Red Madre va demanar 12.000 euros per al programa; la resolució en recull 9.308,18 i haurà de justificar 15.000 euros. La secretària autonòmica Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, va destacar que les ajudes “formen part d’una estratègia integral del Consell per a aconseguir una societat més justa i igualit

ària“.