El Govern valencià trau les places per a una unitat de seguiment de les emergències que va congelar en els seus primers 16 mesos

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, vol parlar de futur. De reconstrucció. Li costa més explicar, encara que ho ha intentat, què va fer el 29 d’octubre passat quan una històrica DANA impactava en el territori valencià i segava la vida de 219 persones i deixava 13 desapareguts. Però del que no ha parlat gens és dels mesos previs a la catàstrofe. De les retallades en el departament d’Emergències i de la paralització de tots els plans de resposta posats en marxa per l’anterior Govern d’esquerres del Pacte del Botànic. El mateix anunci de Mazón sobre la creació d’una Conselleria d’Emergències deixa en evidència la seua política anterior en matèria de canvi climàtic en els seus primers mesos com a president.

Així doncs, segons la documentació a qu+e ha accedit elDiario.es, la Conselleria de Justícia i Interior va tindre congelades durant 16 mesos les quatre places de tècnic que el Botànic havia previst per a la Unitat d’Anàlisi i Seguiment de les Emergències. Aquesta unitat, presentada per l’exconsellera Gabriela Bravo el 2022, pretenia organitzar un equip d’experts per a la presa de decisions en casos com la DANA d’octubre del 2024 i que hauria estat encastat en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi).

Després de l’anunci de creació de la unitat, es va dotar econòmicament en els pressupostos de la Generalitat per al 2023. En concret, es van consignar 500.000 euros, entre altres coses, per a la contractació dels sis especialistes que havien de formar aquesta unitat (quatre tècnics d’anàlisis i seguiment d’emergències, un cap de secció i un cap d’unitat). En la presentació dels pressupostos en les Corts per part de Gabriela Bravo es va informar de la dotació pressupostària de la unitat. Verónica Marcos, diputada del PP, va criticar la mesura per considerar-la innecessària. “Per a què?”, va preguntar a la consellera llavors Bravo, titlant la mesura de “cortina de fum”.

Una vegada aprovats els pressupostos del 2023, es va modificar la Relació de Llocs de treball (RPT) per a incorporar-hi els sis nous llocs de la unitat. Durant l’etapa del Botànic es van cobrir dos llocs de cap de secció i d’unitat. Quan Carlos Mazón va arribar al Palau de la Generalitat, el Consell format pel PP i Vox va paralitzar tant la Unitat Valenciana d’Emergències (VE) com la Unitat d’Anàlisi i Seguiment de les Emergències.

Amb aquest dispositiu, dotat de personal expert, “estarem més preparats i tindrem les últimes tecnologies per a millorar la resposta als incendis i altres grans catàstrofes”, va explicar la consellera llavors Bravo en la presentació de la unitat.

De fet, el decret de creació de la VE establia l’obligació de la posada en marxa de la unitat d’anàlisi per a anticipar-se al perill en funció de la vulnerabilitat davant diferents tipus d’emergències i la seua possible evolució, proposant possibles mesures de protecció a la població, infraestructures i zones vulnerables. I també suposava la integració de dades amb la cartografia d’anàlisi de risc ja existents.

Per això, es feia “necessari” disposar d’una eina de programari per a la predicció del comportament dels riscos meteorològics i hidrològics, segons indicava el subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez, en els plecs de la licitació del programa informàtic. No obstant això, l’executiu de Mazón va tardar 10 mesos a formalitzar l’adjudicació del programari destinat a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, tal com ha informat aquest diari.

El programari no estava operatiu en la DANA

De fet, el contracte va ser formalitzat finalment el 26 d’octubre passat, tres dies abans de la catastròfica DANA. A conseqüència de l’enorme retard a formalitzar l’adjudicació, el programa informàtic de predicció del comportament dels riscos meteorològics i hidrològics no va estar operatiu el 29 d’octubre passat, quan la DANA va arrasar diverses comarques de la província de València.

El Govern de Mazón va tardar a penes cinc mesos a eliminar el projecte de VE posat en marxa pel seu antecessor, el socialista Ximo Puig, titlant-lo a més de “quiosquet”. La creació de la VE, a més del programari que no estava operatiu durant la catastròfica DANA, també suposava la creació de la Unitat d’Anàlisi i Seguiment de les Emergències recuperada ara per Mazón.

“Aquesta unitat naix per a aportar informació als responsables de la direcció de la gestió de qualsevol mena de crisi derivada de l’emergència climàtica, un equip que farà el seguiment del risc per incendis forestals o emergències d’origen meteorològic per a col·laborar amb els serveis d’emergència en l’anticipació del comportament d’aquests fenòmens i l’anàlisi dels escenaris crítics que generen”, va explicar Gabriela Bravo.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública llavors va afegir que s’havia detectat “la necessitat de desplegar aquests equips de planificació, anticipació i intervenció davant els nous escenaris de grans emergències”. La resposta desastrosa de l’executiu de Mazón a la DANA li ha donat la raó massa tard.