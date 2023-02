Grans prades de vegetació submergida mostren la recuperació ambiental de l’Albufera en el Tancat de la Pipa

Les aigües de l’Albufera mostren durant els últims mesos –gràcies al bon any hidrològic– una recuperació clara de la qualitat de les aigües amb la proliferació de grans espais on prospera la vegetació marina. Aquest és el cas del Tancat de la Pipa, en el cor d’aquest Parc Natural, on s’ha recuperat la vegetació submergida coneguda habitualment com a asprella.

Aquest 2 de febrer, Dia Mundial dels Aiguamolls, les entitats de custòdia que gestionen l’àrea de reserva del Tancat de la Pipa, Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife, han assenyalat aquest paratge com “un dels millors exemples a la Comunitat Valenciana i a Espanya de com recuperar aiguamolls degradats, fent una gestió adequada de l’hàbitat”. Expliquen així que des de fa unes quantes setmanes, el fons de les llacunes de l’àrea ha tornat a tenyir-se de verd, “recordant l’Albufera dels anys 60”.

Les entitats conservacionistes han observat un creixement inèdit de grans prades de vegetació submergida, també anomenats macròfits, “que són un senyal inequívoc de la recuperació ambiental d’aquest aiguamoll produïda per l’acció depuradora dels aiguamolls artificials”.

Els tècnics de gestió de la reserva apunten que estan aplicant-se mesures de gestió específiques en l’aiguamoll artificial, com per exemple generar períodes d’assecatge de la llacuna, control de les poblacions de peixos invasors o maneig de l’entrada d’aigua i de la vegetació, amb l’objectiu de recuperar el creixement espontani de les prades subaquàtiques, considerades la base de l’ecosistema.

I és que aquestes plantes aquàtiques, a més de ser un indicador clar de la millora de la qualitat de l’ecosistema, ofereixen un hàbitat fonamental com a àrea de refugi i alimentació per a nombroses espècies d’invertebrats aquàtics, peixos, rèptils, amfibis i ocells. A més, tenen un paper important en la millora de la qualitat de l’aigua, ja que absorbeixen nutrients, proporcionen oxigen, afavoreixen la sedimentació de sòlids en suspensió i atenuen l’onatge provocat per l’acció del vent, reduint així l’erosió de les ribes i les motes.

També indiquen que no és la primera vegada que la vegetació subaquàtica creix en el Tancat de la Pipa. Els mostrejos fets per l’equip d’investigació d’Ecologia Integrativa de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València han confirmat una superfície màxima històrica de 3,75 hectàrees, que arriba a alçàries de quasi 30 cm. En total s’han identificat tres espècies diferents d’aquestes plantes submergides o caròfits (Chara vulgaris, Tolypella glomerata i Tolypella hispanica), una espècie de briòfit (l’hepàtica Riella echinata), així com altres macròfits (Ranunculus aquatilis i la planta amfíbia Ranunculus sceleratus), totes aquestes espècies bioindicadores de bona qualitat de l’aigua.

Cal destacar que l’equip de l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València ha reconegut la qualitat excel·lent de l’aigua que han rebut les llacunes del Tancat de la Pipa en els últims mesos, gràcies a l’efecte depurador dels filtres verds, les parcel·les d’aiguamoll artificial per on passa l’aigua prèviament, unit a les mateixes actuacions de gestió descrites anteriorment. En són una prova els excel·lents resultats obtinguts en els últims mostrejos duts a terme, en què, després de l’establiment de la prada submergida, s’han aconseguit valors de fòsfor total per davall de 0,05 mil·ligrams per litre (un valor molt baix i positiu per a evitar l’eutrofització de l’aigua), així com una transparència elevada, amb valors entre 2 i 3 unitats nefelomètriques de terbolesa (UNF). Perquè el lector puga fer-se’n una idea, per a aigua de consum humà s’exigeix un valor inferior a 1 UNF.

Els resultats obtinguts enguany en el Tancat de la Pipa confirmen una dinàmica de recuperació iniciada fa ja uns quants anys, que donen lloc als anomenats períodes de “fase clara”. Això significa que augmenta la presència de crustacis planctònics (dàfnies o puces d’aigua) que depreden sobre les algues verdes i retornen la transparència a l’aigua i durant períodes cada vegada més llargs, que poden arribar fins a nou mesos de l’any.

Segons els tècnics de SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró, “aquesta situació evidencia la gran capacitat de recuperació dels aiguamolls quan reben aportacions d’aigua de qualitat. En aquest sentit, els aiguamolls artificials com el Tancat de la Pipa, igual que el Tancat de Milia i el Tancat de l’Illa, els altres dos aiguamolls artificials implantats al Parc Natural de l’Albufera, constitueixen sens dubte un exemple perfecte de projecte de restauració ambiental la gestió del qual aporta grans beneficis sobre la recuperació ecològica del Parc Natural, d’acord amb el lema ‘És hora de restaurar aiguamolls’, triat per la Convenció Ramsar per commemorar la signatura de l’acord del 1971 en aquest Dia Mundial dels Aiguamolls del 2023”.