Prades de vegetació aquàtica en l’Albufera mostren el bon any hidrològic dels embassaments

Prades de llepó argilenc que ocupen una extensió de fins a 90 hectàrees mostren aquests dies el bon estat de salut de l’Albufera de València. El bon any hidrològic que es pot comprovar en els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha propiciat aquesta millora ecològica del llac del Parc Natural que està sent estudiada. I amb l’augment espectacular de la presència d’aquesta mena de planta aquàtica, també es produeix la d’altres espècies d’animals com els parotets en fase larvària.

Segons la mateixa CHX, aquests són indicadors clars de la millora de la qualitat de l’aigua, cosa que ha fet que tècnics de diverses administracions amb competències en els terrenys d’aquest parc natural hagen visitat l’espai per estudiar i comprovar l’evolució del llepó argilenc.

La bona evolució dels embassaments de la demarcació, especialment en els sistemes Xúquer i Túria, ha fet que des del començament de l’estiu d’enguany s’hagen anat derivant excedents hídrics procedents de desembassaments d’aquests sistemes cap a l’Albufera. La canalització d’aquests excedents ha sigut possible gràcies a la col·laboració de les Comunitats de Regants de Sueca, la Séquia Reial del Xúquer, Favara i de l’Or, que han possibilitat l’arribada de l’aigua al llac a través de les seues xarxes de séquies.

El llepó argilenc és una herba aquàtica que té un cicle anual. És un indicador de bona qualitat de l’aigua, que al seu torn té implicacions molt positives, ja que actua com a agent filtrant, afavorint la transparència de l’aigua i millorant l’ecosistema que habita. Durant la visita dels tècnics s’ha comprovat que les extensions de llepó argilenc no sols no minven, seguint el seu cicle anual natural, sinó que van en augment.

S’estima que, actualment, aquesta vegetació aquàtica pot estar arribant a ocupar unes 90 hectàrees del llac. És tal la concentració en algunes zones que es parla d’autèntiques “prades” de llepó argilenc. No és casual que les zones on es localitza el llepó són precisament els punts on les séquies aboquen els excedents hídrics al llac.

També s’han dut a terme alguns mostrejos i s’ha comprovat que, a més d’altres macroinvertebrats, ha augmentat de manera significativa la presència de larves de parotets, un altre indicador biològic de bona qualitat de l’aigua.

El millor estat en 40 anys

Aquest nivell de prades de llepó, segons els tècnics, no s’observava des de fa més de 40 anys. S’assenyala que en els anys 70 anys dos terços de l’Albufera estaven coberts per prades de llepó argilenc. Però els abocaments contaminants i la falta d’aportacions d’aigua van delmar aquesta espècia fins a gairebé fer-la desaparéixer.

Però des dels anys 90 es treballa en la recuperació amb la reducció d’abocaments i el subministrament d’aportacions d’aigua procedents del Xúquer, d’acord amb la Confederació Hidrogràfica.

Un punt important va ser la decisió l’any 2017 que la Séquia Reial del Xúquer fera aportacions anuals d’aigua a l’Albufera, que són sotmeses a supervisió de manera conjunta per l’Ajuntament de València, la direcció del Parc Natural, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Séquia Reial del Xúquer. Des d’aquell any, tal com estableix el Pla Hidrològic del Xúquer, a mesura que ha entrat en funcionament la modernització de regadius en nous sectors, s’ha incrementat progressivament el volum d’aigua aportada a l’Albufera.

Però aquesta millora que s’ha experimentat durant l’estiu també tindrà correlació en l’etapa d’hivern, que té les seues característiques específiques. Així doncs, el mes d’abril passat es va arribar a un acord entre la Generalitat, l’Ajuntament de València i la CHX per a fer aportacions específiques de caràcter ambiental entre el 15 d’octubre i el 15 de maig.

Amb el pla de conca 2022-2027 s’inclou per primera vegada una aportació hídrica suplementària de 60 hectòmetres cúbics per al llac de l’Albufera, circumstància que “assegura el seu futur”. Dels 60 hectòmetres cúbics, 14,51 hectòmetres procedeixen de l’embassament de Tous i són producte de la modernització de la Séquia Reial del Xúquer, 10 hectòmetres cúbics del sistema del Xúquer, que entraran per la part sud del llac, 10 hectòmetres més del sistema del Túria, que ingressaran per la part nord, i 26 més que són fruit de les modernitzacions d’infraestructures previstes en diferents sectors.

Aquest acord permetrà una reserva de cabal ecològic per a l’Albufera que no estarà supeditada ni condicionada a un altre extrem i que garantirà per a les èpoques crítiques l’aigua que necessita el llac.