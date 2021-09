Hostilitats de Ribera Salud davant la reversió de l’hospital de Torrevella: sense espai per als tècnics de Sanitat, que han de treballar en un hotel

A falta d’un mes perquè el Govern valencià recupere la gestió del departament de salut de Torrevella una vegada transcorreguts els 15 anys de vigència de la concessió atorgada en l’època del PP al capdavant del Consell a Ribera Salud, la mercantil redobla la pressió i les traves contra l’administració.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va desplaçar el 8 de setembre passat un equip permanent a la localitat alacantina per preparar la fase final de la integració del departament sota la fórmula de gestió pública directa.

Els tècnics de la conselleria treballen en col·laboració amb el personal del comissionat i la futura gerent del departament, María Pilar Santos, així com la resta del pròxim equip directiu, per preparar sobre el terreny aspectes relacionats amb la integració del departament en la xarxa pública sanitària una vegada finalitze el contracte de gestió privada del departament el 15 d’octubre de 2021.

No obstant això, segons han informat fonts de Sanitat, s’han vist obligats a fer aquesta faena a distància perquè Ribera Salud no ha habilitat cap espai a l’hospital per facilitar la faena dels tècnics i la transició de la gestió privada a la pública.

De fet, fins ara s’han reunit en el saló d’un hotel, mentre la Conselleria ultima el lloguer d’un local en què puguen exercir la seua comesa d’una manera més adequada. Des de l’Administració s’estudiarà remetre el cost d’aquest arrendament a la mercantil una vegada es calculen les liquidacions finals de la concessió.

Sobre aquest tema, fonts de Ribera Salud al·leguen que “la sala de gerència està a la seua disposició per a reunions” i que “possiblement necessiten algun espai molt més gran del qual l’hospital no disposa per a situar més de 20 persones i a més de manera permanent”, ja que “la sala d’actes no ofereix la possibilitat de ser diàfana i a més està en obres per un trencament”.

Precisament dijous passat 9 de setembre es va produir una reunió a l’hospital entre representants dels treballadors i tècnics de l’hospital, que van ser rebuts amb xiulits i esbroncs amb pancartes incloses en contra de la reversió (vegeu el vídeo). Des de Sanitat han assegurat que uns quants d’ells eren directius i coordinadors del departament de salut afins a Ribera Salud.

Una altra de les pedres que l’empresa ha deixat en el camí és la possible pròrroga de l’actual conveni col·lectiu negociat amb els treballadors que caduca a final d’any i que, si no es rescindeix per denúncia d’una de les parts abans del 30 de setembre, suposaria un increment salarial per a tota la plantilla del 3% durant l’any que ve, tot i que Ribera Salud deixarà la gestió del departament el pròxim 15 d’octubre.

Sobre aquest tema, Sanitat ja ha instat la companyia que denuncie un acord que va contra el principi d’estabilitat pressupostària, ja que l’increment previst dels salaris públics és del 0,9%. Si no ho anul·la, se l’ha advertida que se la considerarà responsable i se li reclamaran els costos extra que aquesta pujada puga suposar per a l’Administració.