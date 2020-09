La instrucció del cas Alqueria acaba: dos alts càrrecs imputats descarreguen la responsabilitat d’avalar els seus contractes en el director jurídic de Divalterra

La instrucció del cas Alqueria, causa per la qual va haver de dimitir l’expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha arribat al final després que s’hagen practicat ja totes les diligències. A partir d’aquest moment, el jutge instructor haurà de presentar l’escrit de procediment abreujat i a partir d’això les defenses, el ministeri públic i l’acusació presentaran els escrits per a l’obertura de judici oral, l’arxivament de la causa o si es reprén per la via administrativa. Els dos últims alts càrrecs imputats en la causa que han sigut interrogats, l’exdirector de Projecció Econòmica, Josep Melero, i l’exdirectora de Medi Ambient, Soledad Torija, van tornar a assenyalar el director jurídic de Divalterra, José Luis Vera. Tots dos van coincidir que no hi van observar cap il·legalitat, perquè confiaven plenament en Vera –que no està sent investigat en el cas– perquè el consideraven un “jurista de reconegut prestigi”. Els contractes d’alta direcció han sigut qüestionats pel ministeri públic i la policia.

Fonts jurídiques han explicat que tant Melero com Torija van mostrar a preguntes del jutge la seua sorpresa perquè tant Vera com un altre responsable jurídic, José Luis Pellicer, no qüestionaven aquestes contractacions i fins i tot les supervisaren. Més encara quan Pellicer mateix va ser qui posteriorment va denunciar el cas davant la Fiscalia Anticorrupció juntament amb un altre treballador de l’empresa. Els dos ex-alts càrrecs van arribar a Divalterra a proposta de Compromís i van explicar que la seua faena depenia de la cogerent, Agustina Brines, també investigada en la causa. Sobre si van anar a treballar, tant Melero com Torija van aportar documentació abundant sobre els informes i les faenes que van dur a terme durant uns quants anys. Aquesta part de la instrucció és important, perquè, si aconsegueixen acreditar la seua faena en l’empresa pública, podria decaure el delicte de malversació de cabals públics.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València també va preguntar per la seua entrada en l’empresa. Torija i Melero van explicar que hi van enviar un currículum i van passar una entrevista.

En el conegut com a cas Alqueria s’investiga, a més de Jorge Rodríguez, un total de 16 persones, entre ells nou pretesos “col·locats” en l’empresa pública de la corporació provincial Divalterra –anteriorment Imelsa– vinculats al PSPV i Compromís.

També els que van ocupar el càrrec de cogerents de Divalterra: Agustina Brines (Compromís), José Ramón Tiller (PSPV) i Javier Simó (PSPV); el secretari lletrat assessor d’aquesta empresa pública, Jorge Cuerda, i dos assessors de la Diputació, Ricard Gallego i Manuel Reguart.

Segons el parer dels agents de la UDEF que han investigat el cas, aquestes contractacions “es van fer sota la modalitat de personal d’alta direcció, com un frau de llei per evitar l’aplicació dels principis de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”. Uns quants informes encarregats per la mateixa Diputació van qüestionar la legalitat d’aquests contractes.

Des de les defenses, per contra, s’insisteix que la causa té una component merament administrativa i en què “ningú s’ha emportat un euro ni ningú va voler fer les contractacions de manera fraudulenta conscientment”.

Argumenten, a més, que la majoria dels detinguts no van tindre responsabilitat directa en les contractacions, que pel que sembla van ser signades per Agustina Brines i José Ramón Tiller, amb el suport jurídic de José Luis Vera (llavors responsable jurídic de Divalterra, no investigat en la causa).

Així mateix, asseguren que, en el moment de fer les contractacions, els serveis jurídics de Divalterra no van apuntar cap irregularitat, ni tampoc l’informe extern encarregat a Carlos Alfonso Mellado, catedràtic de dret laboral i president del Comité Econòmic i Social (CES).