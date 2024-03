Juan Roig demana que es cuide els agricultors: “Han de guanyar diners. Ens estem jugant l'alimentació”

El president de Mercadona, Juan Roig, ha intervingut en la crisi del sector primari durant la roda de premsa que l'empresa valenciana organitza tradicionalment cada mes de març per presentar els resultats de l'exercici anterior (en què va tenir uns beneficis de 1.009 milions d'euros, un 40% més). Després de ser preguntat per les protestes de les últimes setmanes dels agricultors a Espanya i a tot Europa, Roig ha assegurat: “Ens estem jugant l'alimentació”.

L'agricultura, la pesca i la ramaderia són “molt importants” –ha dit Roig– pel que els que es dediquen al sector primari “han de guanyar diners”, tot i que aclareix: “Jo no sé on és el problema, si és la PAC, l'agenda 2030 o una altra qüestió”.

L'empresari, un dels homes més influents del país, advoca per “cuidar molt el camp”, encara que “com es cuida, això no ho sabem, però entenem perfectament els agricultors”.

Quant a l'increment de preus en origen, l'empresari valencià considera que un agricultor, un ramader o un pescador “no es quedaran si perden diners, i s'han de guanyar diners”, alhora que reconeixia que l'alimentació s'ha aconseguit vendre “molt barat”.

De la mateixa manera, ha reconegut que la cadena de productes frescos, “encara que és molt difícil d'explicar”, és molt costosa: “No fem abusos de preus, perquè la síndria que és al camp, no és la mateixa que està al supermercat”.

Taronges a l'estiu

“Si volem prendre suc de taronja a l'estiu, l'hem de portar de l'estranger”, ha explicat Roig, el qual afegia que si el consumidor està disposat a renunciar a consumir cítrics durant tres mesos, aleshores es podrien plantejar un altre escenari.

“Volem comprar on som, perquè és més barat i més responsable”. Mercadona adquireix el 85% dels productes que ven a les seues botigues a Espanya i Portugal, “i si poguéssim assolir el cent per cent ho faríem, però no és possible, perquè si volem vendre pinya perquè els nostres clients volen pinyes, a Espanya només es produeix una mica a l'illa del Hierro, de manera que l'hem de comprar a Costa Rica”, ha explicat Roig.

Qüestionat sobre les taronges de Sud-àfrica que es poden vendre fora de temporada, el president de Mercadona ha indicat que el client vol productes de qualitat i de bon preu, “no li importa tant l'origen”.