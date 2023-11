A judici l’exalcalde del PP d’Oriola que va cobrar de la sanitat pública valenciana sense anar a treballar

Emilio Bascuñana, exalcalde popular d’Oriola (el Baix Segura), està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats. La titular del Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Oriola, segons ha avançat el diari Información, ha dictat l’acte d’obertura de judici oral contra l’ex-primer edil, processat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics després d’haver cobrat de la Conselleria de Sanitat presumptament sense haver acudit a treballar. La resolució, del 26 d’octubre passat, demana per a l’exalcalde una fiança de 141.031 euros per a fer front a la possible responsabilitat civil.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita tres anys de presó, sis anys d’inhabilitació absoluta i cinc anys i mig més per a exercir càrrec o ocupació pública en organismes dependents de la Generalitat Valenciana.

L’alcalde d’Oriola, tal com va revelar aquest diari, va estar sis anys cobrant d’assessor sense acudir al seu lloc de treball en la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant (entre el 2008 i el 2014). La Fiscalia d’Alacant va concloure que Bascuñana va cometre un presumpte delicte d’apropiació indeguda, després d’avaluar els informes interns de Sanitat que van confirmar que l’alcalde del PP va ser un assessor zombi.

La imputació en la causa li va costar el lloc de primer edil arran d’una moció de censura, l’abril del 2022, en què els seus socis de Ciutadans van entregar el seu cap.

Anticorrupció considera que Bascuñana “es va enriquir injustament amb càrrec a l’erari públic pel fet de rebre l’import de les retribucions que li eren lliurades mensualment per les preteses activitats que duia a terme, quantitats que van ser distretes de la seua legítima finalitat pel fet de no ser aplicades a cap finalitat pública”.

En la causa figura un informe pericial encarregat a l’Agència Valenciana Antifrau que conclou que l’exalcalde popular va estar sis anys cobrant com a assessor de la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant sense anar a treballar. Tot això, mentre mantenia la propietat d’una clínica privada.

Antifrau, en funcions d’auxili judicial, coincideix amb els informes interns de la Conselleria de Sanitat que assenyalaven que no queda cap rastre del pretés treball d’assessoria de Bascuñana.