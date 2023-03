La jutgessa accepta la personació de Vox en el 'cas Azud' però recela de la seua “estreta relació” amb l'“eix” de la trama

La jutgessa instructora del cas Azud ha acceptat la personació com a acusacions populars del PP i de Vox en la causa, que afecta de ple la família de Rita Barberá, vinculada a tots dos partits. La titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València no amaga les seues reticències, imposa a totes dues formacions una fiança de 10.000 euros i obliga que es personen sota una mateixa direcció lletrada. La interlocutòria recorda que el cunyat de Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, és l’“eix sobre el qual ha pivotat la totalitat de la causa” i, en paral·lel, manté una “estreta relació” amb Vox. La mateixa formació va confirmar que el cunyat de Barberá –històric activista de l’extrema dreta valenciana–, així com la seua filla Rita Corbín Barberá (també investigada), són “militants de base” del partit de Santiago Abascal.

La magistrada “desconeix” quina és la pretensió de Vox i expressa el seu “recel”. La resolució recorda que el PP i Vox no van intentar personar-se després de l’alçament del secret de la peça principal del sumari (només ho van fer després d’alçar-se, el desembre passat, el secret de la peça separada que investiga els pagaments en B de diverses campanyes electorals del PSPV-PSOE).

Així doncs, totes dues formacions sol·liciten exercir l’acusació popular en “ple període electoral, de què podria inferir-se els vertaders motius d’aquestes personacions”, apunta la instructora amb prevenció.

A més, recorda que Carlos Mazón, líder del PP valencià, va justificar l’intent de personar-se en el cas Azud per “saber la veritat” sobre “desenes de milions d’euros de mossegades a favor dels comptes” dels socialistes valencians. “Si aquesta és la causa o la raó de la seua personació, per descomptat no té res a veure amb la instrucció d’aquesta causa i a això caldrà atindre’s”, afirma la jutgessa. La interlocutòria adverteix que la instrucció no permetrà “cap desviació”, atés el paper que exerceix la Fiscalia Anticorrupció.

Sobre l’escrit de Vox, la resolució retrau que “ni tan sols exposa cap motiu o raó per a això” que justifique la seua personació com a acusació popular. L’escrit del PP, per part seua, desglossa la seua motivació de “manera escaridíssima” i, a més, al·ludeix a presumptes delictes que, tenint en compte els fets investigats, estarien prescrits.

La jutgessa demana a Vox que detalle “si més no mínimament” els motius de la seua petició. A més de la fiança, també obliga totes dues formacions a concórrer sota una única direcció lletrada.

Rebutja que l’acusació s’use “com a mitjà de pressió”

En els seus raonaments jurídics, la instructora recorda que “ha de previndre’s en un procés penal que l’exercici de l’acció popular siga utilitzat com a mitjà de pressió davant l’opinió pública contra un partit que tinga un dels seus membres sotmesos al procés”.

La situació de totes dues acusacions populars és enormement peculiar, atés que militants i excàrrecs figuren com a investigats. El cunyat de Barberá, l’advocat José María Corbín, és un dels principals investigats en la causa, a més de la seua germana (i cap de gabinet) i les seues tres nebodes. L’ex-vicealcalde de València, el ‘popular’ Alfonso Grau, també és un dels principals imputats. La Fiscalia Anticorrupció sosté que l’expolític del PP, també processat en el cas Taula, es va emportar dos milions d’euros en mossegades.

Els regals de la trama esguiten Jorge Bellver, actualment vicepresident del parlament valencià, que en la seua època de regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de València es va reunir amb el presumpte corruptor de la trama.

Recurs del PP

La portaveu del PP en les Corts Valencianes, María José Catalá, ha anunciat que la formació recorrerà l'acte en considerar que cada acusació “ha de tindre la seua pròpia estratègia”. Els populars, ha apuntat Catalá, pretenen “exercir de manera individual” la seua acusació popular en el cas Azud.

Per part seua, el socialista José Muñoz, ha qualificat com “bastant curiós” que el PP siga el “focus principal de la corrupció” en aquest cas, l'epicentre del qual és l'Ajuntament de València sota el mandat de Rita Barberá. És una “paradoxa”, ha dit Muñoz en referència al PP, que “encara que no directament, siga acusat, i vulga ser també acusador”.