Un jutjat de València declara el CD Olímpic de Xàtiva en parador ignorat

El CD Olímpic de Xàtiva està actualment en “parador ignorat”, segons el Jutjat Social número 5 de València. El club, l’etapa dirigida del qual per l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus està sota la lupa d’una investigació judicial en el marc del cas Taula, no ha pogut ser localitzat per a una compareixença per a un acte de conciliació amb el jugador Rubén Solano Sánchez, que reclama una quantitat després d’haver jugat en l’equip durant dues temporades.

El jutge, segons una cèdula de citació publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, ha citat el CD Olímpic de Xàtiva, de moment en “parador ignorat”, a un acte de conciliació el pròxim 18 de novembre, “amb advertiment que el judici no se suspendrà per la incompareixença injustificada de les parts”. “Cite’s per a confessió judicial al representant legal de l’empresa demandada, sota prevenció que en cas d’incompareixença injustificada de les parts”, afig la cèdula de citació.

Rubén Solano (Alacant, 1993) ha jugat en uns quants equips de segona i tercera divisió. Va fitxar per l’Olímpic de Xàtiva el 2016 i va tornar al club la temporada 2018-2019. La reclamació del jugador es dirigeix al club i al Fogasa.

L’etapa del club amb Alfonso Rus de president, prèvia a la incorporació de Solano, està sent investigada en una peça separada del cas Taula. Rus, segons un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, va disparar els ingressos per publicitat del modest club un 860% (els investigadors sospiten que es tractava de mossegades a contractistes de la Diputació de València, que presidia l’expolític del PP). L’UCO considera que Rus pagava als seus jugadors en efectiu, amb 100.000 euros en negre d’origen desconegut, tal com va informar aquest diari.