L'Agència Antifrau va rebre 226 denúncies de possibles casos de corrupció i 35 sol·licituds de protecció en 2020

L'Agència Valenciana Antifrau ha presentat a la Mesa de les Corts la seua Memòria d'Activitat corresponent a l'any 2020 donant d'aquesta manera compliment al mandat recollit en l'article 22 de la Llei 11/2016 de creació de l'Agència. L'acte de lliurament s'ha desenvolupat en el Pati de les Corts i han sigut presents el president de la Cambra autonòmica, Enric Morera, així com els integrants de la Mesa de les Corts.

En aquesta ocasió la Memòria d'Activitat s'ha entregat en suport digital a través d'un pen així com en un codi QR des del qual es pot descarregar fàcilment el document. D'aquesta manera, l’Avaf contribueix a la reducció del consum de paper i de la despesa econòmica adherint-se als compromisos de sostenibilitat 2030.

En la Memòria es recull l'activitat desenvolupada per l'Agència l'any 2020 en l'àrea de formació, prevenció i documentació; l'àrea jurídica i de protecció de la persona denunciant; anàlisi i investigació; administració, contractació i recursos humans i comunicació.

Després de l'acte de lliurament de la Memòria el director de l’Avaf, Joan Llinares ha atés els mitjans i ha destacat alguns dels punts més importants desenvolupats per l'Agència durant un any 2020 que malgrat estar marcat per la crisi de la COVID-19 ha sigut més intens i ha registrat major activitat per a aquest organisme des que va començar el seu funcionament a la fi de 2020.

Així en l'àrea de formació l'Agència ha oferit formació a més 800 persones en totes les activitats que ha organitzat i en les quals ha col·laborat posant l'accent en una de les principals funcions que té encomanades l'Agència de prevenció del frau i la corrupció i la creació d'una cultura basada en l'ètica i la integritat pública.

Respecte a les denúncies rebudes durant l'any 2020 van aconseguir la xifra de 226 i el 85% d'elles van ser presentades a través de la Bústia de Denúncies el qual s'ha convertit en el principal canal per a posar en coneixement de l'Agència actes i fets que poden ser constitutius de frau i corrupció en les administracions públiques valencianes.

Respecte a la matèria de què són objecte les denúncies presentades en un 32% dels casos ho són en matèria de contractació pública el que suposa un augment important respecte a l'any 2019 on aquestes denúncies van representar el 25%. Les administracions públiques més denunciades van ser en un 64% d'àmbit local i el 51% d'elles es troben a la província de València.

Respecte a la protecció de les persones denunciants de corrupció l’Avaf va rebre 35 sol·licituds i 24 persones tenen concedit l'estatut de persona protegida la qual cosa col·loca a la Comunitat Valenciana com a referent en avançar-se a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 1937/2019 de persones denunciants, informadors o alertadores de corrupció més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

El director de l'Agència, Joan Llinares, ha declarat que “aquesta Memòria d'Activitat recull tot el treball realitzat pel personal de l’Avaf en les seues diferents àrees durant l'any 2020 i són un reflex que malgrat les dificultats sorgides per la situació de pandèmia no han sigut un obstacle per a dur a terme les seues funcions d'investigació, prevenció, formació i protecció de les persones denunciants”.

“Anime a consultar la Memòria, un document de més de 200 pàgines en el qual apareix recollit el treball desenvolupat al llarg d'aquests 12 mesos i que és la constatació de la consolidació de l'Agència com a organisme en la lluita contra el frau i la corrupció tant a nivell nacional com internacional. I com a exemple d'aquest reconeixement internacional és que primera vegada, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) dependent de la Comissió Europea ha sol·licitat la col·laboració de l'Agència per a una operació contra el frau i la corrupció desenvolupada en la Comunitat Valenciana” va afegir Llinares.