L’alcalde socialista de Vila-real munta una plaça portàtil per a fer bous mentre València tanca els parcs infantils per la pandèmia

L’alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch, està ultimant el muntatge d’una plaça de bous per a celebrar els bous al carrer i complir així la normativa autonòmica que imposa limitacions d’aforament, mesures de distanciament social i ús de màscares obligatòries en els espectacles taurins. La normativa, elaborada per la Conselleria de Sanitat, ha propiciat que pocs ajuntaments o penyes celebren enguany els polèmics espectacles taurins, que en algunes zones de Castelló tenen molt d’arrelament. Tot això, mentre la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 s’agreuja i ajuntaments com el de València imposen cada vegada més restriccions (l’última, el tancament de les zones de joc infantils als parcs) per a frenar els contagis.

El consistori i l’empresa privada que organitza els festejos pretenen instal·lar la plaça de bous en un solar situat davant del jardí Jaume I per oferir l’espectacle de bous al carrer els caps de setmana, des del pròxim 16 de setembre fins al 18 d’octubre, segons va informar el diari Mediterráneo. L’ajuntament, governat pel PSPV-PSOE amb el suport d’un regidor d’Unides Podem, ha tramitat la documentació davant la Generalitat Valenciana. L’administració autonòmica, segons fonts consultades, tan sols es limita a autoritzar els bous al carrer si compleixen la nova normativa de Sanitat.

Compromís, en l’oposició, ha criticat la intenció de celebrar un espectacle taurí i ha proposat que els fons s’invertisquen en actes culturals “en comptes de maltractament animal”. María Fajardo, portaveu de la formació valencianista a Vila-real, ha lamentat en declaracions a aquest diari la “incongruència” que suposa no haver celebrat les festes de la localitat a principis de setembre (l’ajuntament va prohibir fins i tot les penyes) i organitzar pocs dies després un espectacle taurí. Fajardo creu que és “irresponsable”, tenint en compte a més que Vila-real és “un dels municipis que ha tardat més a reobrir biblioteques i instal·lacions esportives”.

“No tenim oberta cap sala d’estudi”, denuncia la portaveu de Compromís, que també recorda que altres ciutats “amb un arrelament important del sector taurí i grans places han optat per cancel·lar aquest tipus de festejos, per precaució, responsabilitat i perquè qualsevol acte massiu pot suposar un focus de contagi”. Fajardo ha confirmat que dimarts passat va arribar a Vila-real el camió amb el material per a la instal·lació de la plaça de bous.