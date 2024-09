L'alcaldessa anuncia multes de fins a 600.000 euros i talls de llum i aigua als apartaments turístics il·legals de València

El ple de l’Ajuntament de València va celebrar dilluns el debat per l’estat de la ciutat en què els problemes relacionats amb el turisme i l’habitatge van centrar gran part de les intervencions dels diferents portaveus municipals, així com de les diferents entitats socials i veïnals que hi van participar.

En aquesta línia, l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, va fer diferents anuncis encaminats, d’una banda, a controlar l’oferta il·legal d’apartaments turístics, i de l’altra, a augmentar el parc d’habitatges, tant de renda lliure com protegits: “El turisme és un sector fonamental per a l’economia de la nostra ciutat. Aporta el 15% al PIB. Per tant, cal cuidar-lo. Però també tenim clar que aquesta ciutat no pot morir d’èxit”, va dir l’alcaldessa.

Segons la primera edil, cal “ordenar el turisme i apostar per un turisme de qualitat que respecte i cuide la nostra ciutat, que pose el veí primer i en el centre de totes les decisions; i això mereix de nou noves polítiques que tinguen el màxim consens, perquè la convivència veïnal i cuidar i protegir la nostra ciutat depenen d’això”.

Catalá ha detallat en la seua intervenció que “el 75% de tots els habitatges turístics es van donar d’alta durant les dues legislatures anteriors, i no sols això, sinó que, fins ara, no s’havia fet res per a frenar la proliferació d’apartaments turístics”.

Increment de la inspecció

Segons l’alcaldessa, “aquest Govern ha sigut l’únic que ha posat el cascavell al gat i ha decretat una moratòria d’apartaments turístics per a poder ordenar el sector i donar seguretat jurídica; a més, hem aprovat la prohibició total de nou habitatge turístic en gairebé tot Ciutat Vella, perquè aquest govern sí que vol un centre habitable”.

Quant a l’activitat irregular, “la que es va deixar campar a pler durant anys”, l’actual Govern municipal ha creat quatre equips d’inspectors “per a posar límit a qui opera al marge de la legalitat”.

La inspecció d’apartaments turístics s’ha incrementat un 454%: “En el primer semestre del 2023 va haver-hi 48 inspeccions. En el primer semestre del 2024 hi ha hagut 266 inspeccions. L’activitat policial contra els apartaments turístics il·legals ha passat de 73 actes el 2022, a 449 enguany. I ja s’han emés 278 ordes de cessament”.

La primera edil va anunciar que “l’Ajuntament ordenarà a les empreses subministradores el tall de la llum, l’aigua i altres subministraments dels pisos turístics il·legals”. A més, va assegurar que sol·licitaran al Consell les competències per a sancionar els pisos turístics il·legals, que es podran enfrontar a multes de fins a 600.000 euros.

Pel que fa a l’arribada de creuers a València, va dir que “cal buscar un equilibri i en això treballem”. Per això, va comentar que “es va posar en marxa un Grup Permanent de Treball de Creuers entre l’Ajuntament, l’Autoritat Portuària i el sector per a ordenar el trànsit de creuers” amb l’objectiu de dissenyar “una estratègia de sostenibilitat social i mediambiental compartida de creuers i vetlar per un turisme de creuers de qualitat, buscant la desestacionalització de les escales, la distribució del flux de creueristes en destinació i la planificació” i en aquesta línia va explicar que prioritzaran “els vaixells que utilitzen València com a port base, és a dir que facen nit a la ciutat, i, per tant, que generen més impacte econòmic per a la ciutat”.

Quant a l’habitatge, Catalá va anunciar “una nova bossa de sòl a Benimàmet en què es podran construir més de 4.600 habitatges, dels quals quasi 1.000 seran de protecció pública”. Aquest nou desenvolupament urbanístic està conformat per 402.675 metres quadrats i amb edificabilitat de 461.266 metres quadrats de sostre.

Compromís i el PSPV demanen prohibir els apartaments

Sobre aquest tema, la portaveu de Compromís, Papi Robles, va alertar que “els apartaments turístics il·legals proliferen sense control” i va acusar Catalá de posar els interessos dels promotors per damunt de les necessitats ciutadanes: “Fa més d’un any li vam demanar una moratòria d’apartaments turístics, però vosté la va posar en marxa un any després. Una pensaeta d’un any. I des de la posada en marxa de la moratòria, tenim més de 800 nous apartaments turístics”, va denunciar.

En aquest sentit, Papi Robles va llançar “una proposta clara i valenta”: prohibir els apartaments turístics, com ho han fet Nova York i Amsterdam, en la pròxima modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU). La portaveu valencianista va assenyalar unes altres pensaetes de Catalá, com prohibir els creuers el 2026, que és quan començaran les obres de l’ampliació del port que els impediran entrar-hi: “Estan tan compromesos contra els megacreuers que munten actes fallers als peus de dos megacreuers”.

També va criticar la negativa del Govern del PP i Vox a establir la taxa turística amb què València hauria pogut recaptar 12 milions d’euros en un any per a destinar-los a millorar els serveis públics. “Si el seu model és un turisme descontrolat, tot per als turistes i res per als locals, senyora Catalá, li faig un suggeriment: siga alcaldessa de Cancún”, va dir Papi Robles.

El portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, va comentar que “el primer que ha de dir el Govern municipal és si vol apartaments turístics a la ciutat o no”, va afegir que els socialistes proposen “prohibir tots els apartaments turístics de València” i va afegir: “No pot ser que, mentre et cobren 1.500 euros per un lloguer en qualsevol barri, hi haja apartaments turístics en què podria haver-hi veïns i veïns, i l’Ajuntament hui no està per això, tampoc la Generalitat, que amaga en el seu decret una amnistia per a tots els apartaments turístics que no compleixen les normes urbanístiques”.

Sanjuán va comentar que fa uns quants dies va rebre un correu d’un veí d’un barri de la Saïdia que li deia que el seu fill seria el primer de la família que hauria d’abandonar el barri i, mentre passejava pels seus carrers, se sentia en un corredor d’hotel, “això és el que està aconseguint la dreta a València, ells no tenen un model de ciutat, però tenen un model de negoci i el seu model de negoci és aquest, el d’apartaments turístics i en què no volen que hi haja veïns, sinó clients i turistes”, va dir.

Els veïns proposen la conversió de 2.000 lloguers turístics a residencials

La presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), María José Broseta, va intervindre en el debat de l’estat de la ciutat esdevingut en l’hemicicle de l’Ajuntament en representació de les gairebé 80 associacions que conformen el moviment veïnal organitzat de la ciutat.

María José Broseta va reiterar que el moviment veïnal no està en contra que vinguen turistes ni tampoc en contra dels locals d’oci: “Són elements que volem i que també gaudim; però quan parlem de sostenibilitat, quan parlem d’una ciutat verda, quan parlem d’una ciutat habitable, parlem d’una racionalitat i una sostenibilitat que ha d’impulsar la convivència ciutadana, el dret a gaudir totes i tots de la ciutat, posant límits als excessos, amb respecte per l’espai públic i a drets fonamentals com són el dret a accedir a un habitatge digne o una cosa tan simple com el dret al descans i a la salut pròpia”, va dir.

En concret, sobre els apartaments turístics, va valorar positivament la moratòria d’apartaments turístics que tant s’havia reclamat des del moviment veïnal. Però va afegir que “és primordial que l’equip de Govern municipal faça un seguiment d’una situació que és enormement nociva per a la ciutat i els veïns i veïnes; és imprescindible limitar, amb inspeccions i sancions reals i efectives, amb regulació eficaç”.

Sobre aquesta qüestió, Broseta va reiterar una proposta concreta: “Hi ha almenys 4.500 apartaments turístics il·legals a la ciutat. Proposem la conversió de 2.000 en lloguer assequible residencial”. Això es podria posar en marxa abans d’un any si hi ha voluntat per a dur-ho a terme, oferint a canvi la suspensió del procediment sancionador.