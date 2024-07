L'Arquebisbat de València retira del seu web el contacte de les teràpies de conversió per a persones LGTBI

L'Arquebisbat de València ha retirat de la seua pàgina web les dades de contacte del Centre d'Orientació Familiar de la Diòcesi (COF) Mater Misericordiae de València, el responsable del qual està acusat de fer teràpies de conversió de persones LGTBI, prohibides per llei. Ho ha fet poques hores després que elDiario.es publicara que l'Arquebisbat oferia en la seua pàgina web les dades de contacte (incloent-hi telèfon, correu electrònic i adreça del COF), malgrat la investigació interna oberta sobre les pràctiques denunciades per exalumnes del col·legi Mare Josefa Campos, un centre educatiu concertat d'Alaquàs (l’Horta Sud). Federico M. V. va explicar a un reporter de La Sexta les seues polèmiques teràpies i va reconéixer que s'enfrontava a multes de fins a 160.000 euros, tal com estableix la llei autonòmica. Fonts de l'Arquebisbat de València han confirmat a aquest diari la decisió de retirar el contacte de l'ens dirigit pel docent.

La secció de la pàgina web ja inclou només un apartat relatiu al Secretariat Diocesà per a la Defensa de la Vida, dirigit pel reverend Juan Andrés Talens (així mateix conseller del COF de València), que inclou el contacte de la plataforma 'València Sí a la Vida', una agrupació d'entitats contra el dret a l'avortament. El contracte de l'ens dirigit per Federico M. V., per contra, continua figurant en la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola, en una llista d'àmbit estatal d'entitats similars.

L'Arquebisbat de València, en tot cas, ha reaccionat amb més celeritat que el col·legi concertat catòlic en què el docent exerceix de professor d'anglés i en què pretesament va oferir a uns quants dels seus alumnes, alguns de tot just 11 anys, les teràpies de conversió. Des que el diari Levante-EMV va destapar el cas diumenge passat les denúncies, el centre educatiu d'Alaquàs manté un silenci hermètic.

L'empleat que atén el telèfon de contacte del centre educatiu assegura que les ordres de la direcció consisteixen a no passar cap telefonada dels nombrosos mitjans de comunicació que han tractat d'obtindre la versió del col·legi sobre la situació del professor Federico M. V.

D'altra banda, Vox va bloquejar dimecres una declaració institucional en les Corts Valencianes impulsada pel PSPV-PSOE de rebuig a les teràpies de conversió de persones LGTBI. El portaveu del partit d'extrema dreta en la cambra autonòmica, José María Llanos, va adduir que la prohibició de les teràpies homòfobes ja figura en la normativa estatal i autonòmica, aquesta última aprovada durant l'etapa del Pacte del Botànic.