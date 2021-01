L’Audiència de València jutjarà la cap dels funcionaris valencians amb el PP que va passar les respostes d’una oposició a una amiga

Ana Brugger, la cap dels funcionaris valencians amb el Partit Popular, s’asseurà en el banc dels acusats. Brugger, ex-directora general de Funció Pública de la Generalitat Valenciana durant l’últim Govern del PP, i la seua amiga María Gonzálbez, assessora de Vox en les Corts Valencianes a qui pretesament va passar respostes en un examen d’oposició, seran jutjades per l’Audiència Provincial de València el pròxim 11 de març.

L’acusació popular, exercida pel sindicat CGT, sol·licita sis anys de presó i sengles d’inhabilitació especial per a Brugger i tres anys per a Gonzálbez, per un presumpte delicte de falsedat documental, a més d’una multa de 22.000 euros. De la seua banda, la Fiscalia demana tres anys d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i una multa de 20.000 euros per a l’ex-directora general de Funció Pública i 10.000 euros i inhabilitació per un any per a Gonzálbez.

La secció primera de l’Audiència Provincial de València, en una interlocutòria de l’11 de gener passat, ha admés els mitjans de prova proposats per les defenses i les acusacions. En el judici oral, a proposta de l’acusació popular, declararan com a testimonis uns quants funcionaris que vigilaven la prova, així com opositors que van presenciar la presumpta irregularitat. El sindicat CGT també proposava com a prova documental l’expedient disciplinari de la Conselleria de Justícia, de la qual depén la Direcció General de Funció Pública, així com l’expedient obert per l’Agència Valenciana Antifrau, l’organisme que va iniciar la denúncia del cas. La Fiscalia va proposar que s’aportara el sobre amb els fulls de l’examen de María Gonzálbez i el text escrit per la seua amiga Ana Brugger.

El jutge instructor del cas va assenyalar el jutjat penal com a òrgan competent per a jutjar la presumpta falsedat documental. Totes les parts van coincidir que, a causa de les penes sol·licitades tan elevades, l’òrgan competent és l’Audiència Provincial de València.

Les respostes a l’examen, de “pròpia mà”

Els fets van tindre lloc el 10 de març de 2018 quan Brugger, que formava part del grup de funcionaris designats per a vigilar el funcionament correcte de la prova que es feia a la Universitat de València, va ser sorpresa cometent la irregularitat.

La Fiscalia considera que “després de ser anunciats els temes a contestar, l’acusada (Brugger) va ocupar una cadira al final de l’aula, on va començar a consultar el telèfon mòbil i a escriure les respostes a un d’aquests temes en uns quants fulls dels repartits als opositors, en compte d’exercir la tasca de vigilància encomanada”.

L’escrit del ministeri fiscal assenyala que “seguidament l’acusada Ana María Brugger es va aproximar a l’opositora i també acusada María Gonzálbez (...), que mantenia amb aquella una relació d’amistat, actuant totes dues amb el comú acord de procurar que aquesta última aprovara l’examen de manera irregular (...), va depositar Ana María en la seua taula els fulls indicats amb les respostes escrites de pròpia mà, valent-se d’informació que va obtindre per raó del seu càrrec de funcionària en l’exercici concret de vigilància en aquestes proves”.

“L’actuació descrita va ser advertida per dues funcionàries més que vigilaven igualment l’examen, que es van dirigir tot seguit a la taula ocupada per María Gonzálbez Bernad i van intervindre en poder seu els fulls escrits per la funcionària Ana María Brugger que l’opositora esmentada ocultava davall d’un altre bloc de fulls blancs, i dels quals finalment no va arribar a fer l’ús projectat”.

Brugger va al·legar que els documents que va passar a la seua amiga “obeeixen a unes notes sobre el manual d’acolliment dels empleats públics sobre el qual estava efectuant un treball”. Així doncs, el fet d’“haver repartit un bloc de fulls blancs i en el fons dels fulls amb les seues notes” no suposa un delicte segons el Codi penal, assegura la defensa de la funcionària.

El lletrat de la funcionària afirma que totes dues dones no es van comunicar “a l’aula” i destaca que l’examen de l’assessora de Vox “no va ser invalidat”. “Després de l’incident en què es van requisar els fulls objecte de disputa, María [Gonzálbez] va continuar efectuant l’examen i els seus fulls d’examen es van introduir com els de la resta dels opositors en un sobre, que es va tancar i es va lacrar”.

La defensa de l’ex-directora general de Funció Pública argüeix que la funcionària Ana Brugger “en cap cas va fer ús d’un secret o d’una informació privilegiada a què tinguera accés per raó del seu càrrec amb ànim d’obtindre un benefici”.