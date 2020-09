L’empresari xinés que ha assortit la Generalitat Valenciana amb 48,1 milions en material sanitari porta el seu centre comercial d’Ontinyent a preconcurs de creditors

La crisi de la COVID-19 ha portat molts empresaris a una paradoxa. Mentre els seus negocis més rendibles s’han afonat, els que abans eren deficitaris s’han convertit en una mina d’or. Aquest és el sentiment que deu tindre l’empresari xinés Chen Wu Keping, una de les persones clau a la Comunitat Valenciana durant els moments més durs de la pandèmia. Keping es va convertir en el subministrador de capçalera de material sanitari quan el mercat mundial es va col·lapsar i va permetre a la Generalitat Valenciana respirar tranquil·la durant els mesos més durs, entre març i juny. Gràcies als contactes d’aquest emprenedor, el Govern valencià va poder anunciar que tenia màscares i equips de protecció quan hi havia un desproveïment total.

Per aquests serveis, que continuen en l’actualitat, l’empresari Keping havia cobrat fins a mitjan juliol 39 milions d’euros. Fins hui, el muntant facturat és de 48,1 milions. I això que ni el seu material ni els seus avions van ser els més barats. Però aquest emprenedor xinés ha hagut de veure com una altra pota important dels seus negocis començava a tindre problemes. Amb les restriccions imposades, tant abans com durant l’estat d’alarma, el seu centre comercial El Teler d’Ontinyent ha demanat el preconcurs de creditors. La informació ha sigut avançada pel Periòdic d’Ontinyent i, segons aquest rotatiu, la petició de preconcurs ha sigut motivada per evitar que fora un creditor el que sol·licitara el concurs, amb la pèrdua de control de l’empresa corresponent, que hauria passat a les mans d’un administrador.

L’empresari Keping ha vist disparada la seua liquiditat en aquests últims mesos gràcies a les injeccions de la Generalitat que, segons ha confirmat públicament l’Administració, va arribar a fer pagaments per endavant per assegurar-se el material. De fet, la seua societat Comité Textil ha vist com la seua facturació i els seus ingressos s’han disparat de manera exponencial en els últims mesos. Per part seua, el centre comercial i d’oci El Teler, que controla a través de la societat Comercio Fácil, ha vist que els seus ingressos s’afonaven.