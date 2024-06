Una de les ofertes per a la gestió privada de la Marina de València té vincles amb el conseller del port Vicente Boluda

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, van anunciar el 5 de desembre passat la privatització d’un 47% de la Marina de València (235.000 metres quadrats de superfície), en concret la gestió de quasi un miler d’amarraments i de la Marina Sud, mentre la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament de València i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais.

En virtut d’aquell acord, es va traure a licitació el concurs públic pel qual una empresa privada passarà a explotar durant 35 anys, prorrogables a 50, tot l’espai que fins ara gestionava el Consorci València 2007, integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), organisme que quedarà liquidat a la tardor, cosa que podria implicar una desena d’acomiadaments.

El 31 de maig passat, la mesa de qualificació del concurs per a la gestió de la Marina de València, revisada la documentació requerida en tràmit d’esmena, va acordar admetre dues de les tres propostes presentades. La primera la conforma un consoci d’empreses format per Ocean Platform Marinas Valencia (OCP Valencia), Puertomenor SA, Grupo Corporativo Fuertes SL, Puerto Picasso Málaga SL i Astilleos de Mallorca SA. I la segona oferta admesa la conformen Semar SL i Ocibar SA.

Segons la informació recaptada per elDiario.es, una de les empreses que està darrere del consorci és Ocean Capital Partners (OCP), la participació del 100% de la qual correspon a Ocean Infraestructures Management SL. Segons el registre mercantil, el director general i administrador únic de l’empresa és José Luis Almazán, al seu torn conseller de l’empresa de remolcadors Boluda Towage SL, del navilier i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) Vicente Boluda. Almazán també figurava com a conseller i apoderat de Boluda Maritime Terminals SL, presidida per un dels fills de Vicente Boluda..

L'empresari és membre del consell d’administració de l’APV que haurà de validar l’adjudicació de la concessió una vegada concloga el procés administratiu, cosa que es preveu que s’esdevinga a la tardor, coincidint amb la liquidació del Consorci València 2007.

A preguntes d’elDiario.es, des del Grupo Boluda han assegurat que “cap de les empreses del grup té participació ni directa ni indirecta dins del consorci d’empreses Ocean Platform Marinas Valencia” que opta a gestionar els amarraments i quasi la meitat de la Marina.

Quant a la resta de les empreses que conformen el consorci, el 45% de la participació l’aporta Puertomenor SA, empresa fundada per Tomás Maestre Aznar i que ara gestiona un dels seus fills, Tomás Maestre, promotora del projecte urbanístic i turístic del mar Menor a Múrcia. El 10% correspon Astilleros de Mallorca, de Jesús Freire Pichín. L’altre 45% està en mans de la resta de les empreses del consorci, és a dir, Grupo Corporativo Fuertes SL, de Tomás Fuertes Fernández, president d’El Pozo Alimentación, i Puerto Picasso Málaga SL, en la qual estan Ocean Infraestructures Management SL i IGY Gestora Marinas Spain, de la qual participa l’empresari Abel Matutes, tal com va avançar Las Provincias.

Pel que fa a l’altra oferta, Ocibar compta amb una dilatada trajectòria en la gestió d’instal·lacions portuàries com Port Adriano, Botafoc Ibiza, Marina Santa Eulalia i Port Tarraco. Sesmar és Serveis Marítims del Port d’Eivissa.

Segons el plec penjat en la pàgina web de l’APV, l’empresa finalment concessionària pagarà a l’organisme en concepte de taxes per l’explotació dels espais un total de 5 milions d’euros i s’autoritzen els usos hostalers i els locals comercials, a més dels nàutics i esportius.