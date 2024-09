Les prioritats de Vox en la publicitat institucional de València Activa: lidera Levante EMV i entrada de “pseudomitjans”

La mà de Vox comença a notar-se en el repartiment de la publicitat institucional. El PSPV ha denunciat que la Fundació València Activa, que depén del segon tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de València, Juanma Badenas, ha donat entrada en el repartiment publicitari que s’ha de fer, tal com marca la legislació, d’acord amb criteris d’audiència, el que considera “pseudomitjans”.

Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es (document complet al final de la informació) relativa a la inversió en publicitat de l’ens entre els anys 2017 i 2024, l’exercici passat, en què la major part de les campanyes es van fer amb el PP i Vox ja en el Govern municipal, la quantitat destinada va ser la més alta de totes les analitzades, ja que va arribar a 136.805 euros, seguida de la campanya del 2022, quan la fundació estava dirigida pel Partit Socialista, any en què s’hi van destinar 120.790 euros. En tots els casos, mitjans tradicionals com ara Levante-EMV o Las Provincias estan al capdavant, així com la Ser i la Cope, entre les emissores de ràdio.

Amb el canvi de color polític en el Govern municipal, han entrat en les campanyes per primera vegada mitjans com Estado de Alarma, El Debate o El Periodista Digital. En concret, Estado de Alarma va obtindre 360 euros, El Debate va aconseguir 1.840 euros i El Periodista Digital va facturar 2.000 euros, tots amb motiu de la campanya de Nadal. En canvi, l’edició valenciana d’elDiario.es, que està entre els diaris més llegits a la Comunitat Valenciana amb 1,5 milions d’usuaris únics de mitjana al mes, va obtindre 1.050 euros per la campanya del Dia de la Dona Emprenedora.

En la primera campanya aprovada en el present exercici amb motiu de la Fira València Empra, dotada amb 13.504 euros, continuen liderant el rànquing Levante EMV, amb 2.500 euros, i Las Provincias, amb 1.200 euros. elDiario.es es va quedar fora malgrat tindre millors dades d'audiència que molts dels mitjans que van entrar.

El portaveu municipal del PSPV, Borja Sanjuán, comenta que “des que Vox gestiona diners públics, gràcies a l’alcaldessa María José Catalá, l’Ajuntament ha començat a utilitzar aquests diners dels valencians i valencianes per a finançar pseudomitjans”.

El regidor socialista lamenta que “les notícies falses i les mentides que indueixen a l’odi estan pagades amb els diners de tots els valencians i valencianes, per exemple a través de València Activa i afig: ”Estan pagades fins i tot amb els impostos de les persones que són víctimes d’aquestes mentides. Els mateixos a qui la fiscalia investiga volen enverinar la convivència finançant paradetes de l’odi i volen que ho paguem entre tots. I passa senzillament perquè Catalá vol que siga així o perquè no s’atreveix a plantar cara. En qualsevol cas, les dues coses la inhabiliten com a alcaldessa“.