Les televisions públiques valenciana, catalana i balear emetran el 2 d’octubre la pel·lícula sobre l’assassinat de Guillem Agulló

La pel·lícula que relata l’assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló i el calvari judicial de la seua família s’estrenarà en la televisió el pròxim 2 d’octubre. L’obra, presentada en el Festival de Màlaga, veurà la llum en les pantalles de les televisions públiques de les Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana de manera simultània en la franja d’hora punta.

La valenciana À Punt inclourà la projecció de la cinta dins del programa especial A la Ventura, que comptarà amb destacats convidats en la tertúlia d’anàlisi posterior. El film documenta el dol de la família del jove antifeixista valencià assassinat el 1993 i la seua lluita per reivindicar la memòria del seu fill.

Es tracta d’una producció de Som, SUICAfilms i Lastor Media amb la coproducció d’À Punt Mèdia i Televisió de Catalunya que compta, entre altres, amb la participació de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Radiotelevisió de les Illes Balears, i que “ha rebut bones crítiques de la premsa especialitzada en el Festival de Cinema de Màlaga”, informa la radiotelevisió pública valenciana en un comunicat.

Així mateix, La mort de Guillem es preestrena dijous, 10 de setembre, en la Filmoteca Valenciana (edifici Rialto). El director, Carlos Marqués-Marcet, i els protagonistes han confirmat l’assistència a la preestrena amb la família de Guillem Agulló.

El 17 de setembre hi haurà una sessió privada per als mecenes de la pel·lícula i hi ha prevista una estrena amb taquilla oberta el dia 25 de setembre als cinemes ABCPark de València.