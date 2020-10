Marc Granell elogia la força del poble valencià per a "obrir futurs possibles on habiten les tenebres"

El Premi dels Lletres Valencianes de la Generalitat pel 9 d'Octubre, el poeta Marc Granell, ha reivindicat, en nom de tots els guardonats, que el poble valencià és ara "l'única esperança certa i digna d'aquest món: aqueixa societat civil que convida a obrir futurs possibles on habiten les tenebres".

Amb aquest missatge ha cridat a la unitat en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana, en un any marcat pel coronavirus, després del lliurament de l'Alta Distinció de la Generalitat al poble valencià i a tots els sectors que segueixen en primera línia.

Aquest escriptor valencià de 67 anys ha posat com a exemple la seua trajectòria i la d'altres autors "contra vent i marea" per a recordar com "la història ha obligat en massa ocasions el poble valencià a avançar cap a la cerca de la seua identitat plena contra vents i marees ben potents". "I així ho ha sabut fer", ha exclamat.

Com ara amb la pandèmia, "aqueix vent, aqueixa marea tràgica i inusitada que assola el món", el poble valencià "ha sabut mantindre's ferm, plantar cara i pit per a salvar la seua existència mateixa". "Un temps en què la mort ens ha visitat i continua fent-ho, en què el dolor i la por ens ompli d'incerteses la vida sencera", ha lamentat. En aquest escenari, Granell ha proclamat que "de vegades, perplexos, ens preguntem en quines mans estem", un missatge amb el qual ha rebutjat les "baralles de tants polítics" mentre una crisi sanitària assola el món.

Però, afortunadament, ha contraposat aquesta postura amb la dels altres premiats, tots els treballadors essencials, als quals ha agraït que seguisquen defensat la vida de tots i ajudant a viure "el més normalment i plenament possible".

Com a poeta, ha agraït l'honor que suposa rebre el Premi dels Lletres Valencianes "en representació d'una generació d'escriptors que va saber unir-se i alçar-se". I fixant la vista enrere, ha rememorat que és una tasca a la qual es va veure "impel·lit amb tot l'amor des de ben jove", fa més de 50 anys, i que ha suposat l'eix principal de la seua vida "acompanyat de veus amigues i volgudes".

Marc Granell ha posat en valor l'exemple d'amor a la cultura i la saviesa i bondat que li van aportar els seus pares i el camí "llarg de versos i esperança" amb els seus companys, "cap a la defensa d'una llengua i literatura llavors poc més que moribundes. "Entre tots, en els anys setanta ho vam aconseguir, a la vista de l'efervescència literària, amb tres generacions convivint i produint obres de gran qualitat, contra vent i marea", ha asseverat.

En la seua trajectòria destaca com a integrant de la revista 'Cairell', que es va convertir en una concentració generacional d'escriptors que, amb l'antologia 'Carn fresca' (1974) i els Premis Octubre, emmarca els primers passos de la generació dels 70 a València.

Aquest poeta valencià va tindre una intensa activitat com a editor i promotor d'activitats culturals sobre la literatura en la llengua del País Valencià, a més de treballar per dignificar la traducció o la poesia per a xiquets. Va ser reconegut amb el Premi Vicent Andrés Estellés (1976), el Premi Ausiàs March (1979) i en tres ocasions el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians: 1991, 1992 i 2016.

Reconeixement al personal essencial

Les distincions de la Generalitat d'enguany, per als sectors que han treballat contra la pandèmia, les han recollides representants de cadascun d'ells. Pel sanitari ha acudit l'especialista en Medicina Interna del departament Marina Baixa Concepción Benito, pel sector dels serveis socials, María Ángeles García en nom de la morta per coronavirus Encarna García; pel sector agroalimentari, l'agricultora Salu Cerezo; pel sector del transport, la transportista Mireia García; pel sector de neteja i recollida de residus, la gerent del consorci Castelló Sud-València Nord, Silvia López.

En representació del sector de seguretat, la voluntària de Protecció Civil de Castelló Lorena Fores; per l'educatiu, el president de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Ginés Pérez; pel de l'administració, Gustavo Gardey; pel de la ciència i la innovació, la investigadora Juana María Delgado; pel de empreses reconvertides, l'empresària Lidia Sempere; pel cultural, la programadora d'Aldaia, Francis López; pel de mitjans de comunicació, Juan Carlos Cárdenas, i Alberto Guerrero pel de les entitats solidàries.

Del que fa a l'Alta Distinció, que ha recaigut en el poble valencià, han participat com a representant dels xiquets Tania Ferrer, de Xàbia; dels joves Vicente Dalmau, de Burjassot; pels adults Losar Bretó, de Benicarló, i Rafael López de Carlet per la "gent gran".

Mónica Oltra: "Ens estem descobrint com a poble"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha obert l'acte citant aAusiàs March, amb el vers 'Bullirà la mar com la cassola en forn", del poema 'Véles e vents han mos desigs complir', i ha comparat la "gran tribulació" en la qual escrivia el poeta fa 600 anys amb el "desconcert, el temor o la tristesa que ens acompanya des de fa mesos".

Oltra s'ha referit a la "venerable sala" del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, des de la qual "els rostres dels valencians antics ens contemplen greument". "Són ulls del nostre passat que ens observen i ens interpel·len a continuar avançant cap a un futur d'igualtat, llibertat i fraternitat. I com no, també de sororitat", ha assenyalat en un discurs trufat de referències a personatges històrics, com Jaume Roig, que va dedicar la seua quarantena per la pesta a escriure 'L'espill'.

Així, ha considerat que aquest 9 d'Octubre se celebra en "circumstàncies excepcionals", però que "no és la primera vegada que els valencians hem hagut de fer front a les desgràcies que ens han posat a prova, des de la DANA que ens va colpejar l'any passat, la riuada del 57, les diverses epidèmies de còlera del segle XIX, o les més mortíferes de pesta que van assolar el Regne de València fa centenars d'anys".

"De totes elles, el poble valencià s'ha refet amb sacrifici i determinació", ha indicat, al mateix temps que ha assenyalat "ara, de nou, un organisme al límit de la vida ens està posant la vida al límit". "Nosaltres, els éssers humans, moltes vegades tan superbs, ens estem enfrontant a la nostra vulnerabilitat, a la nostra fragilitat", ha manifestat.

En aquesta línia, ha defensat que "estem retrobant i alterant les nostres prioritats". "Estem veient com les activitats essencials per a la vida les tenim davant dels ulls i són molt simples, i al mateix temps, eternament atàviques: criar, cuidar i curar", ha assenyalat.

"I ens estem redescobrint com a poble, perquè estem entenent el sentit profund de no ser res si no s'és poble. Poble format per més de cinc milions de valencianes i valencians que, de manera col·lectiva i individual, estem mostrant responsabilitat, solidaritat i fortalesa", ha indicat.

Oltra ha conclòs el seu discurs amb referències a dos protagonistes del dia, "l'amor" per la festivitat de Sant Dionís, i el poeta Marc Granell, Premi dels Lletres Valencianes. "L'amor, com diria Dant, que mou el sol i les estreles", i que "ens mira, i en paraules de Marc Granell, ens il·lumina en les tenebres". "Aquest amor és el que ha inspirat als premiats" del 9 d'Octubre.