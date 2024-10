Mazón adjudica d’urgència i a dit 400.000 euros a l’empresa d’un exciclista per al patrocini d’una carrera

El president valencià Carlos Mazón ha adjudicat a dit 404.000 euros a una empresa dedicada a esdeveniments esportius i al comerç al detall de productes carnis per al patrocini d’una carrera ciclista a la Nucia (la Marina Baixa) el pròxim cap de setmana. Presidència de la Generalitat Valenciana ha usat, tal com va fer amb els patrocinis milionaris del festival del Nou d’Octubre, el procediment negociat sense publicitat mitjançant tramitació urgent. L’anunci de l’adjudicació justifica el procediment a dit pel fet que l’empresa Fran JCD Castellar SL deté la “propietat exclusiva de les proves ciclistes”. El finançament dels patrocinis de tots dos esdeveniments –el festival Som de la Terreta i la carrera ciclista– formava part de la mateixa transferència de crèdit aprovada pel Consell el 27 de setembre passat.

L’accionista i administrador únic de la mercantil és Javier Castellar Devís, un exciclista professional que actualment presideix el Club Deportivo Podium. L’empresa, constituïda el 2006, té uns actius de 494.086 euros, segons els últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil, corresponents a l’exercici 2022.

La firma, tal com detalla el seu objecte social, es dedica a la “fabricació i comercialització de carns i embotits i els seus derivats”. No obstant això, expliquen fonts de la mercantil, Fran JCD Castellar SL va absorbir el 2018 Visionele SL, també propietat de Javier Castellar, que al seu torn tenia com a objecte social l’organització i el muntatge d’esdeveniments esportius i actes socials. “No és que es dedique a vendre carn i que li hagen donat un patrocini”, aclareixen les mateixes fonts.

Javier Castellar assegura que l’esdeveniment es prepara amb “molta professionalitat”. “Estic ja 37 anys amb això”, afig. Per part seua, fonts de Presidència indiquen que Castellar és el “referent en el mercat de l'organització d'esdeveniments esportius relacionats amb el món del ciclisme”.

El contracte de patrocini al·ludeix a la carrera de la Nucia, una localitat de la comarca de la Marina Baixa governada pel popular Bernabé Cano, com un “nou concepte d’esdeveniment ciclista” que inclou les proves Critèrium, Gran Fons i Gravel.

“Propietat exclusiva” de les proves

L’exciclista, en una entrevista publicada dimecres en Todo Alicante, destaca el renaixement de la prova Critèrium, després d’uns quants anys d’interrupció. “He de deixar-ho clar: això es torna a recuperar gràcies a Carlos Mazón, a l’alcalde de la Nucia, a les administracions i, per descomptat, a l’esforç d’un organitzador que el que ha de fer és treballar molt dur perquè això no es perda”, afirma Castellar.

A diferència dels polèmics patrocinis del festival del Nou d’Octubre, aquest contracte demana a l’empresa patrocinada una garantia del 5% de la suma total. L’anunci d’adjudicació justifica el patrocini pel fet que l’empresa “deté la propietat exclusiva” de les proves Critèrium Internacional la Nucia i Gran Fons Internacional la Nucia.

Així doncs, la Generalitat Valenciana al·ludeix a la “gran repercussió” de l’esdeveniment pel fet d’estar incloses totes dues proves en el calendari nacional de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme. La Diputació d’Alacant, presidida pel popular Toni Pérez, i el Consell Superior d’Esports, encapçalat pel socialista José Manuel Rodríguez Uribes, figuren com a institucions que col·laboren en l’esdeveniment.